"Kill Bill": kultowy dyptyk Quentina Tarantino. Fabuła

"Kill Bill" opowiada historię Panny Młodej, byłej elitarnej płatnej zabójczyni, która poprzysięga brutalną zemstę na swoim byłym kochanku, Billu. Budzi się ze śpiączki po czterech latach od zaplanowanego na nią ataku i rozpoczyna realizować swój plan. Pierwsza odsłona została zaprezentowana w 2003 roku, a kontynuacja trafiła do kin zaledwie rok później. Za reżyserię i scenariusz obu dzieł odpowiada Quentin Tarantino.

W filmach "Kill Bill" występują Uma Thurman ("Pulp Fiction"), David Carradine ("Wielki Stach"), Lucy Liu ("Aniołki Charliego"), Vivica A. Fox ("Dzień Niepodległości"), Michael Madsen ("Wściekłe psy"), Daryl Hannah ("Wall Street"). Produkcje zarobiły na świecie łącznie 333 miliony dolarów, a teraz mają szansę ponownie podbić kina. Wszystko za sprawą "Kill Bill: The Whole Bloody Affair".

"Kill Bill: The Whole Bloody Affair": historia wraca do kin po ponad 20 latach

"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" to pełna, autorska wersja stworzonego przez Quentina Tarantino dwuczęściowego widowiska, łącząca wydarzenia z Vol. 1 i Vol. 2 w jedną, spójną, nieocenzurowaną całość. Z produkcji usunięto cliffhanger z końcówki jedynki oraz streszczenie, które otwierało kontynuację.

"Napisałem scenariusz i wyreżyserowałem to wszystko jako jeden film. I cieszę się, że mogę dać fanom szansę zobaczenia go właśnie w takiej formie" - przekazał Tarantino w oświadczeniu z okazji premiery.

Fani mogą też liczyć na niespodziankę - nową, 7,5-minutową animowaną sekwencję, której wcześniej nie pokazywano. Wszystkie seanse będą się odbywać z 15-minutową przerwą.

Dystrybucją produkcji w Polsce zajmie się Monolith Films. "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" trafi do kin 20 lutego.

