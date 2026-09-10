20. rocznica "Miami Vice". Reżyser ma dla fanów niespodziankę

Michael Mann ma na koncie kilka filmowych tytułów, które zasługują na miano klasyków kina akcji. Twórca "Gorączki" i "Zakładnika" w 2006 roku nakręcił "Miami Vice" - film o dwójce policjantów działających pod przykrywką, których zadaniem jest rozpracować działania międzynarodowego kartelu narkotykowego.

Tytuł z Colinem Farrellem i Jamiem Foxxem został wyśmiany przez część krytyków, którzy wytykali Mannowi znaczący spadek formy po jego poprzednich dziełach. Również widzowie nie dopisali w kinach tak tłumnie, jak oczekiwano. Przy budżecie wynoszącym 135 milionów dolarów, zysk z biletów wyniósł 163 miliony.

Produkcja Manna dopiero z biegiem czasu zyskała w oczach kinomanów, którzy nazywają ją fenomenem amerykańskiego kina gangsterskiego. W 20. rocznicę premiery filmu, najwięksi fani będą mogli obejrzeć jego odrestaurowaną wersję.

"Miami Vice" w nowej, odrestaurowanej wersji

Michael Mann ma pojawić się na tegorocznym festiwalu filmów gatunkowych "Beyond Fest", gdzie zaprezentuje widzom "MIAMI VICE: DIRECTOR'S FINAL CUT". Z tej okazji przygotowano również rekonstrukcję obrazu w 4K. Na ten moment nie wiadomo, ile wyniesie różnica między poprzednią wersją kinową, która wynosiła 132 minuty.

Mann wielokrotnie podkreślał, że ostateczna wersja "Miami Vice" "wymknęła się spod kontroli", głównie ze względu na ograniczony czas na planie, pospieszną zmianę zakończenia czy wymóg nadania filmowi tytułu nawiązującego do kultowego serialu z lat 80.

"Nakręciłbym go od nowa w całości. Ten film nie ma właściwego zakończenia. Nie udało nam się zrealizować zdjęć zaplanowanych na ostatnie trzy tygodnie w Ciudad del Este. Nakręciliśmy materiał zaledwie w trzy dni. A przecież ten film powinien był mieć zupełnie inne zakończenie" - wyznał w wywiadzie dla Vulture w 2023 roku.

Trudna była również sama współpraca z aktorami. Jamie Foxx miał domagać się wyższego wynagrodzenia, umieszczenia jego nazwiska jako pierwszego w obsadzie, a także odmawiał podróżowania samolotami rejsowymi i kręcenia scen z udziałem łodzi lub samolotów.

Prace nad "Miami Vice" zaburzyły również strzały, które padły w pobliżu planu zdjęciowego w Dominikanie. Foxx natychmiast opuścił kraj i wrócił do Stanów Zjednoczonych, przez co reżyser musiał znacząco zmodyfikować harmonogram zdjęć.

W związku z tym, że "Miami Vice" z 2006 roku nie spełnił oczekiwań części widowni, twórca filmu "Top Gun" Maverick" Joseph Kosinski postanowił dać tej historii drugą szansę. Jak zapowiadał reżyser, w maju 2028 roku do kin wejdzie reboot znanej produkcji, w której główne role zagrają Michael B. Jordan i Austin Butler.