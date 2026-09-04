Kultowy "Absolwent" wraca do kin. Nie zestarzał się nawet odrobinę

20-letni Banjamin Braddock wraca do rodzinnego domu w Los Angeles na wakacje. Dumni z ukończenia przez niego college'u rodzice wydają przyjęcie, na które zapraszają rzeszę swoich dobrych znajomych. Goście prześcigają się w komplementach pod adresem zdolnego młodzieńca, on zaś próbuje w delikatny sposób wybrnąć z krępującej sytuacji. Ratunkiem okazuje się prośba o odwiezienie do domu jednej z przyjaciółek mamy - pani Robinson (Anne Bancroft). Jednak to, co miało być zwykłą przysługą, okazuje się początkiem płomiennego romansu. Tymczasem nieświadomi sytuacji rodzice snują plany wydania syna za córkę Robinsonów - Elaine (Katharine Ross).

Mający dziś status kultowego obraz Mike'a Nicholsa z 1967 roku to z jednej strony jedna z najsłynniejszych w kinie opowieści o inicjacji, z drugiej zjadliwa satyra na konsumpcyjne społeczeństwo i amerykańską middle class, w której wyznacznikiem statusu jest dom z basenem, auto i dziecko studiujące na prestiżowej uczelni. Scenariusz Caldera Willinghama i Bucka Henry'ego powstał na podstawie wydanej w 1963 roku powieści Charlesa Webba, opartej na osobistych doświadczeniach autora. Jednak to właśnie film, a nie książka, zapisał się w historii kultury popularnej.

Polska premiera "Absolwenta" odbyła się 3 sierpnia 1973 roku. Teraz, po latach, dzięki Stowarzyszeniu Kin Studyjnych, kultowy tytuł wraca na ekrany.

Anne Bancroft jako pani Robinson i Dustin Hoffman jako Benjamin Braddock w filmie Mike'a Nicholsa "Absolwent" (1967) Silver Screen Collection Getty Images

To było wydarzenie! Film zdobył siedem nominacji do Oscarów. I ta kultowa piosenka!

Aż trudno uwierzyć, że "Absolwent" wkrótce skończy 60 lat. To oznacza, że większość współczesnych kinomanów urodziła się już po jego premierze. Ci, którzy obejrzą go pierwszy raz, mogą być zaskoczeni, że mimo sześciu dekad obraz Mike'a Nicholsa w żadnej mierze się nie zestarzał. Jest na wskroś współczesny - zarówno pod względem tematyki, jak i języka kina.

Ten ostatni w 1967 roku był rewolucyjny. Zamiast klasycznej dramaturgii Nichols zdecydował się pokazać psychologiczną przemianę bohatera, który dojrzewa do buntu przeciw narzuconemu przez rodziców modelowi american way of life. Subiektywna perspektywa, zmienny rytm, dynamiczny montaż i piosenki duetu Simon & Garfunkel, pełniące rolę swoistych refrenów, sprawiły, że w pierwszych recenzjach "Absolwenta" określano mianem "histerycznego". A sama opowieść, nie tylko przez tematykę, ale także brak klasycznego happy endu, również budziła konsternację. W dodatku w niektórych krajach (jak np. Portugalia), jako uderzająca w tradycyjne wartości rodzinne poddana została ingerencji cenzury.

Film okazał się jednak doskonałym barometrem nastrojów panujących w młodym pokoleniu, antycypując falę studenckich wystąpień, która przetoczyła się przez USA i Europę w 1968 roku. I właściwie z miejsca stał się wydarzeniem, kilka miesięcy po premierze otrzymując siedem nominacji do Oscarów i ostatecznie statuetkę za reżyserię.

Co ciekawe wśród nominowanych zabrakło szlagieru Paula Simona i Arta Garfunkela "Mrs. Robinson", bez którego dziś trudno wyobrazić sobie ten film i jego sukces. Piosenka nie zakwalifikowała się ze względów formalnych, a jej twórcy musieli zadowolić się otrzymaną w 1969 roku Nagrodą Grammy (pierwszą dla utworu rockowego w historii) oraz nr 1 na liście HOT 100 magazynu Billboard.

Dustin Hoffman i Katharine Ross w filmie "Absolwent" (1967) Archive Photos Getty Images

Dustin Hoffman: znakomita rola stała się trampoliną do hollywoodzkiej kariery

Dla debiutującego na kinowym ekranie u boku znakomitej Anne Bancroft Dustina Hoffmana "Absolwent" okazał się trampoliną do wielkiej hollywoodzkiej kariery. A jego kreacja do dziś pozostaje jednym z najwybitniejszych przykładów aktorskiej przemiany z chłopca w mężczyznę. Trudno uwierzyć, że pierwotnie do tej roli brano pod uwagę Roberta Redforda, a partnerować miała mu nie Katharine Ross, lecz Candice Bergen. Równie wielkie zdumienie budzi producencki pomysł obsadzenia w rolach rodziców Benjamina Ronalda Reagana i Doris Day (ostatecznie zagrali ich dużo mniej znani William Daniels i Elizabeth Wilson). Na szczęście Nichols, mający po sukcesie "Kto się boi Virginii Woolf?" mocną pozycję w Hollywood, również w kwestii obsady postanowił pójść zdecydowanie pod prąd.

Młodziutki Benjamin uwiedziony przez panią Robbinson budził śmiech i współczucie swoją nieporadnością w sprawach damsko-męskich. Współczesna wrażliwość każe dostrzec w nim nie tylko zagubionego kochanka, ale również kogoś, kto zostaje wciągnięty w sytuację, której właściwie nie kontroluje. Nie oznacza to oczywiście, że intencją Nicholsa było zrobienie filmu o toksycznej relacji.

"Absolwent" pozostaje dziełem swojej epoki, tyle że jego odbiór zmienia się wraz z widzem. I właśnie w tym tkwi siła tego filmu. Po niemal sześciu dekadach wciąż potrafi nas rozbawić, zaniepokoić i wciąż wywołuje emocje. Trudno o lepszy dowód na to, że wielkie kino naprawdę się nie starzeje.