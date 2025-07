Kultowy film Disneya powraca! Są pierwsze recenzje po premierze

"Zakręcony piątek 2" - Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis ponownie w kultowych rolach

Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis powróciły do swoich ról po ponad 20 latach! "Zakręcony piątek" z 2003 roku był nową, uwspółcześnioną wersją komedii Disneya z 1977 roku z udziałem Barbary Harris i Jodie Foster. Produkcja z Linsay Lohan i Jamie Lee Curtis w rolach głównych okazała się komercyjnym sukcesem.

Fabuła skupiała się na doktor Tess Coleman i jej córce Anne, które nie do końca dogadywały się ze sobą. Pewnego dnia, za sprawą magicznego działania chińskich ciasteczek z wróżbą, matka i córka zamieniają się ciałami, co prowadzi do niekontrolowanych wydarzeń.

"Colemanowie powracają do kin w 2025 roku! Rozpoczęto produkcję 'Zakręconego piątku'!" - przekazał jakiś czas temu Walt Disney Studios za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Fani produkcji oszaleli, gdy dowiedzieli się, że Lohan i Curtis ponownie wcielą się w kultowe bohaterki. Sequel nosi tytuł “Zakręcony piątek 2". Oprócz głównych aktorek na ekranie pojawią się m.in. Julia Butters, Chad Michael Murray, Mark Harmon oraz Manny Jacinto. Za reżyserię odpowiada Nisha Ganatra ("Late Night").

Pierwsze reakcje na kontynuację hitu Disneya

Pierwsze reakcje ujawnione przez "Variety" określają sequel Disneya jako "prawdziwą rozkosz". Film podobno super poprawia nastrój, a Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis dostarczają "śmiechu i emocji".

Produkcja ma zadebiutować w polskich kinach już 8 sierpnia 2025 roku. Uroczysta premiera z czerwonym dywanem odbyła się 22 lipca w El Capitan Theatre w Los Angeles. Jamie Lee Curtis pojawiła się w dopasowanej czerwonej kreacji, jednak wszystkie oczy skierowane były na Lindsey Lohan i jej męża, finansistę Badera Shammasema.

Zdjęcie Lindsay Lohan z mężem na premierze filmu "Zakręcony piątek 2" / Rex Features / East News

Wielki powrót Lindsay Lohan. Już nie jest skandalistką

Dla 39-letniej aktorki to prawdziwy powrót do formy. W ciągu jej kariery głośno było o skandalach i kontrowersjach. W latach 2000-2010 sporo mówiło się o jej problemach i nadużywaniu nielegalnych substancji. Gwiazda wielokrotnie była zatrzymywana przez funkcjonariuszy m.in. za jazdę samochodem mimo cofnięcia uprawnień. Lekkomyślny styl życia, pełen imprez i skandali, często wpływał także na jej karierę zawodową. Choć nie był to dla niej łatwy czas, wyciągnęła z tych wydarzeń cenną lekcję. Dziś czerpie radość z każdej chwili u boku najbliższych.

Aktorka odnalazła szczęście w życiu prywatnym u boku Badera Shammasa. Mężczyzna jest absolwentem Uniwersytetu Południowej Florydy oraz Uniwersytetu Tampa, gdzie zdobył wykształcenie w dziedzinie finansów. Obecnie pracuje jako wiceprezes w Credit Suisse, międzynarodowej firmie z siedzibą w Dubaju.

Zakochani pobrali się i w 2023 roku powitali na świecie pierwsze dziecko. Synowi dali na imię Luai, co oznacza "tarczę" lub "obrońcę" po arabsku.

