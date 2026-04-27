Na tę część filmowej sagi z niecierpliwością czekają fani Millie Bobby Brown. W najnowszej części "Enoli Homes" gwiazda znów będzie rozwiązywać kryminalne zagadki i być może odpowie "tak" na bardzo ważne pytanie. Poznaliśmy datę wyczekiwanego filmu Netfliksa.

"Enola Holmes": trzecia część debiutuje w lipcu

W trzeciej części "przygoda zabiera detektyw Enolę Holmes aż na Maltę, gdzie jej osobiste i zawodowe marzenia zderzają się ze sobą podczas dochodzenia bardziej zawiłego i niebezpieczniejszego niż wszystkie, z którymi miała dotąd do czynienia" - czytamy w oficjalnym opisie.

Za kamerą stanął Philip Barantini, a scenarzystą jest Jack Thorne. W obsadzie obok Millie Bobby Brown znaleźli się Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Henry Cavill i Helena Bonham Carter.

Najnowszy rozdział przygód Enoli zadebiutuje w Netfliksie 1 lipca.

"Enola Holmes": przygody młodej detektyw w Netfliksie

Pierwsza część "Enoli Holmes" zadebiutowała w Netfliksie w 2022 roku. Film był pierwszą z adaptacji serii książek Nancy Springer "The Enola Holmes Mysteries", która opisuje przygody znacznie młodszej siostry Sherlocka i Mycrofta Holmesów. Do tej pory powstały dwa filmy, w których główną rolę zagrała Millie Bobby Brown, znany z "Rodu Guinnessów" Louis Partridge wcielił się w postać Tewkesbury'ego.

