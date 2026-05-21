Kultowy bohater wraca w nowej misji. Film, który powinien być serialem

"Jack Ryan: Wojna Duchów": kultowy bohater znowu na ekranie

Cykl powieści Toma Clancy'ego o przygodach Ryana należy do klasyków gatunku. Łącznie składa się z 12 powieści, z których kilka zostało już przeniesionych na duży ekran: "Polowanie na Czerwony Październik" (1990), "Czas patriotów" (1992), "Stan zagrożenia" (1994), "Suma wszystkich strachów" (2002), "Jack Ryan: Teoria chaosu" (2014). Podobnie jak w przypadku Jamesa Bonda w filmowych adaptacjach w postać Ryana wcielali się różni aktorzy. Byli to kolejno Alec Baldwin, Harrison Ford (dwukrotnie: "Czas patriotów" i "Stan zagrożenia"), Ben Affleck i Chris Pine.

W serialowego Jacka Ryana wciela się John Krasinski, którego ostatni raz w roli analityka zobaczyliśmy w 2023 roku. Wtedy nasz bohater po ostatniej, najbardziej niebezpiecznej misji w swojej karierze, postanawia odejść z szeregów CIA i zaznać spokojnego, "zwykłego" życia. Trzy lata później okazuje się, że jednak normalna praca nie jest mu pisana.

"Jack Ryan: Wojna Duchów": filmowe dopełnienie historii

"Jack Ryan: Wojna Duchów" to domknięcie serialowej historii, w którym na jaw wychodzą sekrety z przeszłości (jak wiadomo, zawsze dopadną bohaterów po latach), a kumpel Jacka gotowy jest na narażenie jego życia, aby dopiąć swego. Granice moralne w świecie najemników i agentów nie mają bowiem racji bytu. Przynajmniej według Jamesa Greera (Wendell Pierce), który wciąga Ryana w wir kolejnej szalonej akcji.

Dzięki temu Jack Ryan wraca z krótkiej emerytury i wybiera się na tajemnicze spotkanie do Dubaju, które oczywiście nie jest zwykłym spotkaniem. W ciągu kilku minut zostaje wplątany we wspólną akcję CIA i MI6, od której zależą losy świata. Aby zapobiec tragicznym skutkom działań niekontrolowanej tajnej grupy łączy siły z dawnymi współpracownikami. Do akcji wkracza Mike November (Michael Kelly) oraz nowy narybek - Emma Morlow (Sienna Miller).

"Jack Ryan: Wojna Duchów": serial zamiast filmu

"Jack Ryan: Wojna Duchów" to próba skondensowania fabuły, którą bez trudu można byłoby rozwinąć w, dajmy na to, sześcioodcinkowym serialu, w niecałych dwóch godzinach. Jest kilka ciekawie zrealizowanych scen akcji, pościgi ulicami Dubaju oraz Londynu, oraz kilka dobrych żartów, głównie dzięki Kelly'emu, który chyba jako jedyny świetnie bawi się swoją rolę. Dobrze ogląda się również Siennę Miller. Jack Ryan sprawia jednak wrażenie, jakby był cieniem samego siebie.

Wydaje się, że "Jack Ryan: Wojna Duchów" lepiej sprawdziłyby się jako miniserial. Dałoby to czas na pogłębienie historii, relacji; danie możliwości fanom spędzenia nieco więcej czasu z bohaterami i lepszego naszkicowania ich relacji.

"Jack Ryan: Wojna Duchów" Prime Video

"Jack Ryan: Wojna Duchów": plusy i minusy

W efekcie końcowym, w przypadku filmowej odsłony losów Ryana, dostajemy produkcję, w której wszystko dzieje się bardzo szybko, z tylko chwilowymi momentami, w których czuć jakieś napięcie. Jest kilka ciekawych kwestii wypowiedzianych przez Greera i Ryana o balansowaniu na granicy dobra i zła, czy metaforycznego mroku, w jakim znajdują się bohaterowie.

Na plus na pewno wypada Blond Ambicja, czyli postać Sienny Miller i kilka scen, które dzieli z Ryanem, określonym przez nią humorystycznie Napsterem. Niestety mamy za mało czasu, aby tę relacją się nacieszyć.

Koniec końców, "Jack Ryan: Wojna Duchów" to nieidealna propozycja dla fanów serialu. Widzowie nieznający serii Prime Video mogą czuć się zagubieni i nie poczują więzi z bohaterami, ani zbyt wielu emocji.

