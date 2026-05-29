"John Rambo" będzie miał swą premierę tydzień po "Star Wars: Starfighter" Shawna Levy'ego. Tego samego dnia do kin wejdzie także niezapowiedziany film wytwórni Paramount.

"John Rambo". Obsada i twórcy

W tytułowego bohatera wcieli się Noah Centineo. Natomiast David Harbour zagra pułkownik Trautmana, jego mentora. W filmie wystąpią także Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White i Tayme Thapthimthong. Niedawno ogłoszono, że jako antagonistę zobaczymy Jamesa Franco.

Fabuła skupi się na służbie Rambo w Wietnamie. Za kamerą stanął Jalmari Helander, twórca dwóch części "Sisu". Scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani, twórcy "Black Adama" i "Mauretańczyka".

John Rambo. Jedna z najbardziej znanych ról Sylvestra Stallone'a

Seria została zapoczątkowana filmem "Rambo: Pierwsza krew" Teda Kotcheffa z 1982 roku. Stallone wcielał się w weterana z Wietnamu jeszcze cztery razy: w 1985, 1988, 2008 i 2019 roku. Cykl zarobił ponad 819 milionów dolarów na całym świecie. Stallone jest zaangażowany w prace nad "Johnem Rambo" jako producent wykonawczy.



