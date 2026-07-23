Zdjęcia były realizowane w sekrecie. Pierwsze informacje pojawiły się w 2023 roku. W lipcu i sierpniu 2025 roku Cohena widziano w kostiumie postaci na angielskich ulicach. Jednak dopiero teraz oficjalnie potwierdzono tytuł i temat produkcji. Nie podano jednak szczegółów fabuły.

Fenomen Alego G

Bohater debiutował w "Da Ali G Show", który emitowano od 2000 do 2004 roku. Cohen wcielał się w średnio rozgarniętego mężczyznę zafascynowanego kulturą hip-hopową, który uważał się za głos młodego pokolenia i prowadził rozmowy z celebrytami lub politykami. W czasie wywiadów Ali G wykazywał się niesamowitą ignorancją i skrajną głupotą. Natomiast jego rozmówcy albo reagowali niezręcznym skrępowaniem, albo zniżali się do jego poziomu.

W programie Cohen wcielał się także w inne postaci - Borata Sagdiyeva, dziennikarza z Kazachstanu, i Bruna Gerharda, austriackiego entuzjastę modowego. Ali G doczekał się filmu kinowego w 2001 roku. Pozostali bohaterowie także wystąpili w pełnometrażowych produkcjach.

Ali G okazał się dla Cohena biletem do wielkiej kariery. Komik ma na swoim koncie trzy nominacje do Oscara (za scenariusze adaptowane dwóch części "Borata" oraz drugoplanową rolę w "Procesie 7 z Chicago"), 6 nominacji do Emmy oraz dwa Złote Globy.

Kiedy premiera nowego filmu o Alim G?

"Ali G: Who Iz I" wejdzie do kin 23 października 2026 roku. Nie wiadomo, czy będzie to fabuła, jak film z 2001 roku, czy fabularyzowany dokument, jak produkcje o Boracie i Brunie.