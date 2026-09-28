Kultowy bohater nie wróci do kin. Reżyser przerywa milczenie

"Blade" to zapowiedziany w 2019 roku i ostatecznie niezrealizowany film na podstawie komiksów Marvela. Ali miał wcielić się w tytułowego łowcę wampirów, którego w przeszłości wykreował czterokrotnie Wesley Snipes. Postać pojawiła się poza kadrem w scenie po napisach "Eternals" z 2021 roku. Wizerunek Aliego został wykorzystany w animacji "Marvel Zombies" z 2025 roku. Tariq był pierwszym reżyserem zaangażowanym w projekt. Po jego odejściu zastąpił go Yann Demange, który także zrezygnował. Nad kolejnymi wersjami scenariusza pracowało co najmniej siedem osób.

Prace nad filmem były wstrzymywane z powodu różnic kreatywnych między wytwórnią, reżyserami i Alim, a także wydarzeń niezależnych od produkcji (światowy kryzys w 2020 roku, strajk aktorów i scenarzystów w 2023 roku). W 2026 roku potwierdzono, że film został skasowany. Ali nie jest już związany kontraktem z Marvelem. Jeśli Blade pojawi się w którejś z nadchodzących produkcji studia, wcieli się w niego inny aktor. "Okazało się, że to nie jest projekt dla mnie. Niemniej, jeśli Marvel chciałby go zrobić, to by go zrobił" - stwierdził dwukrotny zdobywca Oscara w rozmowie z "GQ" w sierpniu 2026 roku. Później przyznał, że z powodu "Blade'a" odrzucił wiele ciekawych ról, a także przeniósł się ze swoją rodziną do Atlanty, gdzie miały odbyć się zdjęcia do filmu. Z kolei stojący na czele Marvel Studios producent Kevin Feige przyznał, że czuje się "jak przegryw" z powodu skasowania adaptacji przygód łowcy wampirów.

Liczy się franczyza, nie reżyser

Tariq nie poruszał tematu "Blade'a" po odejściu z projektu w 2022 roku. Pytany przez dziennikarzy, zdradza, jak funkcjonuje reżyser w wielkiej machinie produkcyjnej Kinowego Uniwersum Marvela. W skład franczyzy wchodzi obecnie 38 filmów, które od 2008 roku zarobiły na całym świecie ponad 35 miliardów dolarów. Tariq zaznaczył, że został poinformowany wprost przez przedstawicieli wytwórni, jak będzie wyglądała jego praca.

"[Tworzysz] film Marvela wyreżyserowany przez kogoś" - stwierdził twórca "Your Mother Your Mother Your Mother" w rozmowie z "Entertainment Weekly". "Twoje nazwisko może nie mieć znaczenia" - wtrącił Ali, zaznaczając, że najważniejsza jest przynależność produkcji do franczyzy, a nie jej autor. "Przycinają ujęcia, zmieniają twoje decyzje. 'I wszystko w porządku, prawda?'" - dodał Tariq.

Obawy przed premierą "Avengers: Doomsday"

Nie jest tajemnicą, że w Marvel Studios to producenci mają ostatnie zdanie w sprawie ostatecznego kształtu filmu. Storyboardy kluczowych scen są zwykle gotowe przed zatrudnieniem reżysera. Feige jest osobą decyzyjną, jeśli chodzi o zmiany w scenariuszu i dokrętki. Często zarządza je w trakcie zdjęć lub po seansie pierwszej wersji montażowej. Najgłośniejszym przykładem znaczącej ingerencji wytwórni jest "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat", w którym realizacja nowych scen zwiększyła budżet do ponad 300 milionów dolarów. Całkowicie zmieniono także fabułę filmu, z którego usunięto część postaci. Niepokój dziennikarzy budzą doniesienia z prac nad "Avengers: Doomsday", wedle których zdjęcia odbywały się bez gotowego scenariusza i zamkniętej obsady.

Nowy film Bassama Tariqa zbiera świetne recenzje

"Your Mother Your Mother Your Mother" opowiada o religijnym zabójcy na zlecenie, który po śmierci żony musi ochronić swoje dzieci. Wyzwanie wystawi jego wiarę na ciężką próbę. Film wszedł na ekrany amerykańskich kin 25 września 2026 roku i spotkał się ze świetnym odbiorem recenzentów. Data polskiej premiery nie została jeszcze ustalona.