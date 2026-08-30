Kultowy aktor z prestiżową nagrodą. Wręczy mu ją koleżanka z planu

George Clooney z nagrodą na festiwalu w Wenecji

George Clooney będzie gościem specjalnym weneckiego święta kina. Decyzją dyrektora artystycznego festiwalu Alberto Barbery laureat Oscara otrzyma w tym roku Złotego Lwa za całokształt twórczości. Jak podkreślano w komunikacie, 65-letniego aktora wyróżnia nieustający profesjonalizm i zawodowa różnorodność.

- Ma dar sprawiania, że jego postaci wydają się nie tylko wiarygodne, ale pożądane, przystępne i ludzkie, dzięki swojemu niekwestionowanemu urokowi. Charyzma Clooneya opiera się na jego wiarygodności, a nie na wizerunku, ponieważ jego uwodzicielska aura nigdy nie była tylko estetyką - pisał w oświadczeniu Barbera.

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Festiwal w Wenecji: Laura Dern wręczy honorowego Złotego Lwa

Clooney odbierze prestiżową statuetkę podczas ceremonii otwarcia festiwalu, która odbędzie się 2 września. Jak donosi portal Variety, dyrekcja wydarzenia wytypowała jedną osobę, która wygłosi specjalne przemówienie na cześć zwycięzcy. Honorowego Złotego Lwa za całokształt działalności artystycznej wręczy Clooneyowi amerykańska aktorka, laureatka Oscara Laura Dern.

W 2025 wspomniana dwójka zagrała razem w filmie Noaha Baumbacha "Jay Kelly", który walczył o Złotego Lwa w konkursie głównym. Wcześniej Dern wielokrotnie gościła na włoskim festiwalu, promując "Historię małżeńską", "Syna" czy "Dosięgnąć kosmosu".

George Clooney równie często odwiedzał weneckie święto kina, w ostatnich latach promując "Samotne wilki" i "Jaya Kelly'ego". Aktor podkreślił, jak ważne jest dla niego wyróżnienie właśnie na tym festiwalu.

- Przeżyłem w Wenecji tak wiele wspaniałych chwil. Ten festiwal jest bez wątpienia moim ulubionym, a otrzymanie Złotego Lwa to ogromny zaszczyt. To prawdopodobnie oznacza, że jestem już stary, ale przyjmę to - pisał w lipcowym oświadczeniu.

83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 2-12 września. W konkursie głównym o Złotego Lwa powalczą m.in. Danny Boyle, Werner Herzog, Martin McDonagh czy Hirokazu Koreeda.