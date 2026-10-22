Twórca "Mission: Impossible" pracuje nad nowym filmem

To może być jedna z najbardziej ekscytujących współprac ostatnich lat! Christopher McQuarrie, który dostarczył nam niezapomnianych emocji w filmach z serii "Mission: Impossible", wraz z ostatnią częścią sagi pożegnał się ze swoim wieloletnim partnerem, Tomem Cruisem. Teraz nadszedł czas na nowe wyzwania.

Jak donosi portal Deadline, amerykański filmowiec pracuje nad mocnym thrillerem kryminalnym dla wytwórni Amazon MGM Studios. To dopiero część niespodzianki, jaką szykuje dla nas twórca kinowych blockbusterów.

Denzel Washington zagra w thrillerze kryminalnym

Gwiazdorem nadchodzącego filmu będzie kultowy aktor, dwukrotny zdobywca Nagrody Akademii Filmowej Denzel Washington. Informacja ta wywołała w branży niemałe poruszenie - nic dziwnego, biorąc pod uwagę to, że Washington coraz uważniej dopiera swoje nowe projekty i w związku z tym w ostatnich latach rzadko mieliśmy okazję widzieć go na dużym ekranie.

Odejście od współpracy z Cruisem z pewnością będzie dla reżysera sporym wyzwaniem. Z kolei dla Denzela Washingtona nowy film uznanego twórcy będzie wielkim powrotem do thrillerów, w których przez lata czuł się jak ryba w wodzie (choćby w serii "Bez litości").

Nowy film z Denzelem Washingtonem. Czego możemy się spodziewać?

O czym opowie nowa produkcja Christophera McQuarriego? Fabuła skupi się na historii byłego detektywa, który odsiaduje w więzieniu wyrok dożywocia. Za kratami mężczyzna dowiaduje się, że cierpi na śmiertelny nowotwór. Gdy okazuje się, że zostało mu zaledwie pół roku życia, zostaje wypuszczony na wolność. Główny bohater powraca do rodzinnych stron, by odbudować dawne relacje, m.in. ze swoją córką, z którą przez lata nie utrzymywał kontaktu.

Jego mroczna przeszłość, przed którą za wszelką cenę starał się uciec, szybko da jednak o sobie znać.

Niezatytułowany film będzie mieszanką kina zemsty i pełnokrwistego thrillera kryminalnego. Autorami scenariusza są Scott Barkan i Gregg Zehentner. Christopher McQuarrie będzie jednym z producentów tytułu powstałego we współpracy z wytwórnią Amazon MGM Studios i United Artists, która powraca do Hollywood po okresie stopniowego wygaszania.

Film ma trafić do kin 1 października 2027 roku.