W sieci zadebiutował zwiastun komedii "Coyote vs. Acme". Film miał ukazać się w 2023 roku w serwisie streamingowym HBO Max, jednak władze wytwórni Warner Bros. zdecydowały się go anulować. Po kilku latach na półce w końcu trafi do kin.

Film skupia się na Wilusiu E. Kojocie, który postanawia pozwać firmę Acme, producenta wadliwego sprzętu, który w teorii miałby pomóc w schwytaniu Strusia Pędziwiatra. W jego prawnika wcieli się Will Forte. Jako obrońca firmy Acme wystąpił Johna Cenę. W filmie zobaczymy także innych znanych bohaterów Zwariowanych Melodii, w tym Królika Bugsa i Kaczora Daffy'ego.

"Coyote vs. Acme" kosztował 70 milionów dolarów i pierwotnie miał ukazać się na platformie HBO Max. W 2023 roku film anulowano, chociaż był on niemal ukończony. Za wszystko odpowiadała nowa strategia wytwórni Warner Bros. pod kierownictwem Davida Zaslava. Uznano, że korzystniejsze dla studia będzie niewypuszczanie produkcji. Podobny los spotkał "Batgirl" i "Scoob! Holiday Haunt".

W 2025 roku perypetie Kojota zostały nabyte przez Ketchup Entertainment za 50 milionów dolarów. Studio zdecydowało się wprowadzić film do kin po trzech latach na półce. Właśnie pojawił się jego pierwszy zwiastun, który można zobaczyć TUTAJ.

Forte przyznał w jednym z niedawnych wywiadów, że jest dumny z "Coyote vs. Acme" i ma nadzieję, że mimo trudnej drogi na duże ekrany dotrze do jak największej grupy odbiorców.

Za kamerą stanął Dave Green. Scenariusz napisał Samy Burch. "Coyote vs. Acme" wejdzie do kin 28 sierpnia 2026 roku.