Powstanie długo wyczekiwana kontynuacja filmu "World War Z". W roli głównej powróci Brad Pitt. Za reżyserię będzie odpowiadał Edward Berger ("Na Zachodzie bez zmian", "Konklawe"). Panowie niedawno niedawno współpracowali przy produkcji "The Riders". Scenariusz napisze Dennis Kelly. Szczegóły fabuły sequela są utrzymywane w tajemnicy.

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Brad Pitt będzie producentem filmu wraz z Dede Gardner i Jeremym Kleinerem. Edward Berger dołączy do projektu również jako producent wykonawczy.

"World War Z": widowiskowy hit sci-fi

"World War Z" w reżyserii Marka Forstera trafił na ekrany kin w 2013 roku. Widowiskowy thriller opowiadał o globalnej epidemii, która zamienia ludzi w agresywne, niezwykle szybkie istoty przypominające zombie.

W centrum fabuły znajduje się Gerry Lane (Brad Pitt), były pracownik ONZ, który wraz z rodziną próbuje przetrwać epidemię. Gdy kolejne miasta pogrążają się w chaosie, bohater wyrusza na międzynarodową misję, by odkryć źródło zagrożenia i znaleźć sposób na powstrzymanie pandemii. Wyścig z czasem staje się walką o przetrwanie całej ludzkości.

W filmie wystąpili także: Mireille Enos, Daniella Kertesz, James Badge Dale, Matthew Fox i inni.

Film mógł się pochwalić imponującym budżetem. Początkowo zakładano wydatki na poziomie około 125 mln dolarów, ale koszty produkcji znacząco wzrosły. Ostatecznie często podawana kwota budżetu wynosi około 190 mln dolarów. "World War Z" okazał się dużym sukcesem finansowym. Na całym świecie zarobił 540,5 mln dolarów.