Kultowe czarownice wrócą na ekran? Jest deklaracja aktorki

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

"Hokus Pokus" po raz trzeci? Jest na to szansa! Sarah Jessica Parker w niedawnym wywiadzie ujawniła, co z przyszłością uwielbianego filmu. Dla wielu widzów jest on nieodłącznym elementem październikowego święta Halloween.

Zdjęcie Sarah Jessica Parker, Bette Midler i Kathy Najimy znów wcielą się w siostry Sanderson? / materiały prasowe