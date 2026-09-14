Kultowe aktorki nie uratowały tego filmu. Wyszła klapa?

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

"Totalna magia 2" nie zdołała oczarować widzów na tyle, by odnieść finansowy sukces. Kontynuacja kultowego filmu z lat 90. zarobiła w miniony weekend 46 milionów dolarów i choć pokonała trwającą sześć tygodni passę nowego "Spider-Mana", nie spełniła oczekiwań wytwórni.

Kobieta z długimi blond włosami w czarnej sukni trzyma czarnego kota w jasnym pomieszczeniu z roślinami i ziołami.
Kadr z filmu "Totalna magia 2"Warner Bros. Picturesmateriały dystrybutora

Światowy box-office: "Totalna magia 2" nowym liderem

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" został oficjalnie zdetronizowany z rankingu najpopularniejszych filmów w światowych kinach. Pozycję lidera przejął w miniony weekend nowy film Suzanne Bier "Totalna magia 2" z Sandrą Bullock i Nicole Kidman w rolach głównych.

Aktorki spotkały się na planie po 28 latach od premiery pierwszej części, która - choć nie osiągnęła spektakularnego finansowego sukcesu - z biegiem czasu zyskała status kultowej. Uwielbiane siostry Sally (Bullock) i Gillian (Kidman) Owens powracają, by stawić czoła klątwie, która tym razem sieje spustoszenie w życiu córek Sally, Antonii (Maisie Williams) i Kylie (Joey King). Prastara magia ponownie każe im zjednoczyć siły mimo różnic dzielących matkę i jej pociechy.

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Mimo ogromnej kampanii promocyjnej bazującej przede wszystkim na sentymencie fanów filmu z 1998 roku, "Totalna magia 2" nie oczarowała widzów na tyle, by spełnić finansowe oczekiwania producentów. Dzieło Suzanne Bier ("Nie otwieraj oczu") zarobiło w Stanach Zjednoczonych 30 milionów dolarów, a w pozostałych krajach kolejne 16 milionów dolarów.

Nie jest to oczywiście wynik tragiczny - biorąc pod uwagę budżet wynoszący około 75 milionów dolarów, w najbliższych tygodniach film ma szansę nadrobić straty. Jak zauważa magazyn Variety, jeśli spojrzeć na poziom inflacji, dotychczas uzyskana kwota jest porównywalna do tej z 1998 roku, kiedy to "Totalną magię" określano jako finansową wpadkę.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zdetronizowany

Film Suzanne Bier zdołał przyciągnąć do kin wystarczającą liczbę widzów, by pokonać ulubionego superbohatera Amerykanów. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" po trwającym sześć tygodni monopolu w światowym box-office'ie, spadł na drugie miejsce w rankingu, zarabiając 8,6 miiliona dolarów. Do tej pory najnowszy hit Sony w samej Ameryce Północnej zgarnął z biletów 935 milionów dolarów, a zarobki z całego świata przekroczyły już 2,4 miliarda dolarów.

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Trzecim najchętniej oglądanym na świecie filmem jest "Odyseja" Christophera Nolana, która od piątku do niedzieli zarobiła 8,1 miliona dolarów, co dołożywszy do puli daje wynik 1,68 miliarda dolarów.

Miejsce czwarte w światowym box-office'ie należy do "Strusia Pędziwiatra i zemsty Kojota" z wynikiem 6,3 miliona dolarów (łącznie 47,8 miliona), a na miejscu piątym uplasował się "Runner" z Owenem Wilsonem i Alanem Ritchsonem (6 milionów dolarów).

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