Światowy box-office: "Totalna magia 2" nowym liderem

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" został oficjalnie zdetronizowany z rankingu najpopularniejszych filmów w światowych kinach. Pozycję lidera przejął w miniony weekend nowy film Suzanne Bier "Totalna magia 2" z Sandrą Bullock i Nicole Kidman w rolach głównych.

Aktorki spotkały się na planie po 28 latach od premiery pierwszej części, która - choć nie osiągnęła spektakularnego finansowego sukcesu - z biegiem czasu zyskała status kultowej. Uwielbiane siostry Sally (Bullock) i Gillian (Kidman) Owens powracają, by stawić czoła klątwie, która tym razem sieje spustoszenie w życiu córek Sally, Antonii (Maisie Williams) i Kylie (Joey King). Prastara magia ponownie każe im zjednoczyć siły mimo różnic dzielących matkę i jej pociechy.

Mimo ogromnej kampanii promocyjnej bazującej przede wszystkim na sentymencie fanów filmu z 1998 roku, "Totalna magia 2" nie oczarowała widzów na tyle, by spełnić finansowe oczekiwania producentów. Dzieło Suzanne Bier ("Nie otwieraj oczu") zarobiło w Stanach Zjednoczonych 30 milionów dolarów, a w pozostałych krajach kolejne 16 milionów dolarów.

Nie jest to oczywiście wynik tragiczny - biorąc pod uwagę budżet wynoszący około 75 milionów dolarów, w najbliższych tygodniach film ma szansę nadrobić straty. Jak zauważa magazyn Variety, jeśli spojrzeć na poziom inflacji, dotychczas uzyskana kwota jest porównywalna do tej z 1998 roku, kiedy to "Totalną magię" określano jako finansową wpadkę.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zdetronizowany

Film Suzanne Bier zdołał przyciągnąć do kin wystarczającą liczbę widzów, by pokonać ulubionego superbohatera Amerykanów. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" po trwającym sześć tygodni monopolu w światowym box-office'ie, spadł na drugie miejsce w rankingu, zarabiając 8,6 miiliona dolarów. Do tej pory najnowszy hit Sony w samej Ameryce Północnej zgarnął z biletów 935 milionów dolarów, a zarobki z całego świata przekroczyły już 2,4 miliarda dolarów.

Trzecim najchętniej oglądanym na świecie filmem jest "Odyseja" Christophera Nolana, która od piątku do niedzieli zarobiła 8,1 miliona dolarów, co dołożywszy do puli daje wynik 1,68 miliarda dolarów.

Miejsce czwarte w światowym box-office'ie należy do "Strusia Pędziwiatra i zemsty Kojota" z wynikiem 6,3 miliona dolarów (łącznie 47,8 miliona), a na miejscu piątym uplasował się "Runner" z Owenem Wilsonem i Alanem Ritchsonem (6 milionów dolarów).