Kultowa trylogia z gwiazdorską obsadą trafia na VOD. Obejrzycie ją w mig

Seria "Więzień labiryntu", porównywana do dystopijnych "Igrzysk śmierci" i "Niezgodnej", powstaje na motywach powieści Jamesa Dashnera. Głównym bohaterem jest nastoletni Thomas, który pewnego dnia budzi się zamknięty wraz z grupką obcych mu chłopców w niebezpiecznym labiryncie. Młodzi ludzie robią wszystko, by wydostać się z pułapki.

"Więzień labiryntu": wszystkie części możecie obejrzeć w streamingu

Pierwsza część, skupia się na losach nastoletniego Thomasa (Dylan O'Brien), który razem z 60 innymi osobami zostaje uwięziony w tajemniczym labiryncie. Gdy wszystko wydaje się być stracone i nikt nie potrafi znaleźć wyjścia pojawia się nagle dziewczyna. Posiada ona cenną informacje, która może być pierwszym krokiem do upragnionej wolności.

Druga część, zatytułowana "Więzień labiryntu: Próby ognia" rozgrywa się już w świecie poza Labiryntem koniec został zapoczątkowany już dawno temu, a reguły się zmieniły.

"Więzień labiryntu: Lek na śmierć" to finałowa, zamykająca filmową trylogię część w reżyserii Wesa Balla. W spektakularnym finale epickiej sagi o "Więźniu labiryntu" Thomas staje na czele grupy zbiegłych Streferów, którzy wyruszają z ostateczną misją. Jeśli chcą ocalić swych przyjaciół, muszą wkraść się do legendarnego Ostatniego Miasta - kontrolowanego przez DRESZCZ labiryntu, który kryje w sobie najniebezpieczniejszą z dotychczasowych pułapek.

"Więzień labiryntu": kiedy i gdzie oglądać?

Wszystkie części młodzieżowej filmowej dystopii możecie obejrzeć na HBO Max.

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