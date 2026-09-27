Kultowa seria wraca po ponad 20 latach. Są pierwsze zdjęcia z planu "Mumii"

"Mumia": kultowy seria wraca z nową odsłoną

Przygodowa "Mumia" z Brendanem Fraserem oraz Rachel Weisz do dziś zaliczana jest do najlepiej przyjętych przed widzów filmowych serii. Pierwsza odsłona zadebiutowała na ekranach w 1999 roku. Dwa lata później oglądaliśmy "Mumia powraca" (2001) w 2008 r. "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka".

W trzech filmach wymienionych filmach Brendan Fraser ("Wieloryb") wcielił się w postać Ricka O'Connella. Jego partnerkę, Evelyn Carnahan, w pierwszych dwóch częściach, zagrała Rachel Weisz. W trzeciej odsłonie zastąpiła ja Maria Bello.

"Mumia": szalone przygody Ricka i Evelyn O'Connellów

Fabuła pierwszej części rozpoczynała szalone przygody bohatera, który przez przypadek budzi egipskiego kapłana o nadprzyrodzonych mocach.

W czwartej części i Brendan Fraser, i Rachel Weisz powracają do swoich ikonicznych ról. Za reżyserię nowego filmu odpowiadają Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett z Radio Silence, którzy stworzyli m.in. nową wersję "Krzyku" (2022) oraz "Zabawę w pochowanego" (2019). Scenariusz napisze David Coggeshall.

Jak donoszą zagraniczne media, m.in. Screen Rant, zdjęcia do najnowszej odsłony przygód O'Connellów rozpoczęły się 7 września. Dzisiaj w sieci pojawiły się pierwsze fotosy z planu, na których widzimy Rachel Weisz w kostiumie. Fotografie możecie zobaczyć TUTAJ.

"Mumia 4": kiedy premiera?

Najnowsza odsłona cyklu ma pojawić się w kina 15 października 2027 roku.