"Sicario 3" powstanie! Powrót gwiazd i nowy reżyser

Jak przekazał serwis Deadline, Black Label Media i Thunder Road rozpoczęły pracę nad filmem "Sicario 3". Scenariusz do nowej części napisał twórca "Peaky Blinders" Steven Knight. Choć szczegóły fabuły nie są na razie znane, fanów serii z pewnością ucieszy fakt, że w obsadzie znajdą się gwiazdy wcześniejszych części - Emily Blunt, Benicio Del Toro oraz Josh Brolin.

W przypadku reżysera natomiast można mówić o sporym zaskoczeniu; za kamerą stanie bowiem Padraic McKinley, który ma na koncie tylko jeden film pełnometrażowy - "Na wagę złota" (premiera 6 listopada 2026 roku). Wcześniej jednak pracował przy serialach jak "Kingdom" czy "Obcy element".

Według źródeł, proces rekrutacyjny był bardzo dokładny, a z potencjalnymi kandydatami spotykali się nie tylko producenci, ale również główna obsada. Ostatecznie McKinley okazał się najbardziej przekonującym kandydatem i dlatego to właśnie on zasiądzie na reżyserskim stołku.

Zdjęcia do trzeciej odsłony mają ruszyć jeszcze w 2026 roku. Data premiery nie jest jeszcze znana.

"Sicario": seria thrillerów, która zachwyciła widzów na całym świecie

W filmie "Sicario" (2015) w reżyserii Denisa Villeneuve'a Matt Graver (Brolin) werbuje agentkę FBI Kate (Emily Blunt) do rządowej grupy zadaniowej, dowodzonej przez tajemniczego Alejandro (Benicio Del Toro), która ściga szefów meksykańskich karteli w ramach eskalującej wojny gangów. Wliczając w to wyreżyserowany przez Stefano Sollimę sequel z 2018 roku - w którym pod nieobecność Emily Blunt wystąpiła Isabela Merced - franczyza ta zarobiła na całym świecie ponad 160 milionów dolarów.

Od czasu premiery ostatniego filmu z serii twórca franczyzy, Taylor Sheridan, intensywnie pracował nad innymi projektami, w tym uniwersum "Yellowstone" oraz produkcjami "Landman: Negocjator", "Madison", "Special Ops: Lioness", "Tulsa King" czy "Burmistrz Kingstown".

Zobacz też:

Przyciąga wzrok już od pierwszych minut. Czym jest "efekt Kuleszy"?, otwiera się w nowym oknie