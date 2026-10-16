"Mumia" z Brendanem Fraserem oraz Rachel Weisz do dziś zaliczana jest do najlepiej przyjętych przed widzów filmowych serii. Pierwsza odsłona zadebiutowała na ekranach w 1999 roku. Dwa lata później oglądaliśmy "Mumia powraca", a w 2008 r. "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka".

W trzech filmach wymienionych filmach Brendan Fraser wcielił się w postać Ricka O'Connella. Jego partnerkę, Evelyn Carnahan, w pierwszych dwóch częściach, zagrała Rachel Weisz. W trzeciej odsłonie zastąpiła ja Maria Bello.

"Mumia": poznaliśmy tytuł nowej odsłony

W czwartej części Brendan Fraser i Rachel Weisz powracają do swoich ikonicznych ról. Za reżyserię nowego filmu odpowiadają Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett z Radio Silence, którzy stworzyli m.in. nową wersję "Krzyku" (2022) oraz "Zabawę w pochowanego" (2019). Scenariusz napisze David Coggeshall.

Trwają zdjęcia do czwartej odsłony. Tymczasem poznaliśmy jej tytuł - "The Mummy: The Book of the Dead".

Na ten moment szczegóły fabuły nie zostały ujawnione. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, film trafi do kin 15 października 2027 roku.

Tymczasem do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu. Jak wyglądają Brendan Fraser i Rachel Weisz jako kultowi bohaterowie po latach? Zobaczycie tutaj., otwiera się w nowym oknie

Rachel Weisz na planie nowej "Mumii" Dandef East News

"Mumia": fabuła

"Mumia" to kultowy film z końcówki lat 90. XX wieku, który widzowie wprost pokochali! Doczekał się aż dwóch kontynuacji: "Mumia powraca" (2001) oraz "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka" (2008). We wszystkich produkcjach oglądaliśmy w głównej roli Brendana Frasera. Gwiazdor wcielił się w swoją dotychczas najbardziej rozpoznawalną postać - poszukiwacza skarbów Ricka O'Connella.

Fabuła pierwszej części rozpoczynała szalone przygody bohatera, który przez przypadek budzi egipskiego kapłana o nadprzyrodzonych mocach. Produkcja zarobiła spektakularne 416,4 miliona dolarów na całym świecie i w ciągu następnych lat zyskała status kultowej. Widzowie doceniali udany reboot klasycznego filmu z 1932 roku.

Na ekranie Brendanowi Fraserowi towarzyszyła przede wszystkim Rachel Weisz, która wcielała się w ukochaną Ricka O'Connella - Evelyn Carnahan.