Kultowa seria wraca na ekrany. Poznaliśmy tytuł nowej "Mumii"

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Trwają prace na planie nowej "Mumii". Do kultowych ról powracają Brendan Fraser oraz Rachel Weisz. Film trafi do kin jesienią przyszłego roku, tymczasem poznaliśmy jego tytuł.

mężczyzna obejmuje kobietę, która opiera głowę na jego ramieniu, oboje patrzą przed siebie
"Mumia"Bridgeman Images – RDA / Forum / Agencja ForumAgencja FORUM

"Mumia" z Brendanem Fraserem oraz Rachel Weisz do dziś zaliczana jest do najlepiej przyjętych przed widzów filmowych serii. Pierwsza odsłona zadebiutowała na ekranach w 1999 roku. Dwa lata później oglądaliśmy "Mumia powraca", a w 2008 r. "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka".

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Kultowa seria wraca po latach. Gwiazdor ponownie w uwielbianej roli

Krystian Zając
Krystian Zając

W trzech filmach wymienionych filmach Brendan Fraser wcielił się w postać Ricka O'Connella. Jego partnerkę, Evelyn Carnahan, w pierwszych dwóch częściach, zagrała Rachel Weisz. W trzeciej odsłonie zastąpiła ja Maria Bello.

"Mumia": poznaliśmy tytuł nowej odsłony

W czwartej części Brendan Fraser i Rachel Weisz powracają do swoich ikonicznych ról. Za reżyserię nowego filmu odpowiadają Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett z Radio Silence, którzy stworzyli m.in. nową wersję "Krzyku" (2022) oraz "Zabawę w pochowanego" (2019). Scenariusz napisze David Coggeshall.

Trwają zdjęcia do czwartej odsłony. Tymczasem poznaliśmy jej tytuł - "The Mummy: The Book of the Dead".

Na ten moment szczegóły fabuły nie zostały ujawnione. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, film trafi do kin 15 października 2027 roku.

Tymczasem do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu. Jak wyglądają Brendan Fraser i Rachel Weisz jako kultowi bohaterowie po latach? Zobaczycie tutaj., otwiera się w nowym oknie

Kobieta w eleganckim stroju w stylu retro, ubrana w żółtą spódnicę w czarne kropki, brązową marynarkę, kapelusz z szerokim rondem oraz rękawiczki; w jednej ręce trzyma kopertówkę, w drugiej małą torebkę.
Rachel Weisz na planie nowej "Mumii"DandefEast News

"Mumia": fabuła

"Mumia" to kultowy film z końcówki lat 90. XX wieku, który widzowie wprost pokochali! Doczekał się aż dwóch kontynuacji: "Mumia powraca" (2001) oraz "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka" (2008). We wszystkich produkcjach oglądaliśmy w głównej roli Brendana Frasera. Gwiazdor wcielił się w swoją dotychczas najbardziej rozpoznawalną postać - poszukiwacza skarbów Ricka O'Connella.

Fabuła pierwszej części rozpoczynała szalone przygody bohatera, który przez przypadek budzi egipskiego kapłana o nadprzyrodzonych mocach. Produkcja zarobiła spektakularne 416,4 miliona dolarów na całym świecie i w ciągu następnych lat zyskała status kultowej. Widzowie doceniali udany reboot klasycznego filmu z 1932 roku.

Na ekranie Brendanowi Fraserowi towarzyszyła przede wszystkim Rachel Weisz, która wcielała się w ukochaną Ricka O'Connella - Evelyn Carnahan.

"Syrenka Picassa" [trailer]materiały dystrybutora
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