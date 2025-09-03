"Pogromcy duchów: Dziedzictwo": kolejna odsłona kultowej serii o duchach

"Pogromcy duchów: Dziedzictwo" z 2021 roku w reżyserii Jasona Reitmana to czwarty film z uwielbianej na całym świecie serii "Pogromcy duchów". W rolach głównych wystąpiły takie gwiazdy jak Carrie Coon, znany ze "Stranger Things" Finn Wolfhard, Mckenna Grace czy Paul Rudd. W obsadzie znalazły się również legendy franczyzy: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts i Sigourney Weaver, którzy ponownie wcielają się w swoje postacie z dwóch pierwszych filmów.

Akcja produkcji rozgrywa się 32 lata po wydarzeniach z "Pogromców duchów II". Film opowiada o samotnej matce i jej dzieciach, które przeprowadzają się na farmę w Oklahomie, którą odziedziczyli po ekstrawaganckim ojcu kobiety. Będąc na miejscu, zaczynają odkrywać swoje zaskakujące powiązania z oryginalnymi Pogromcami duchów i sekretną spuścizną pozostawioną przez ich dziadka.

"Pogromcy duchów. Dziedzictwo" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Jeśli szukacie propozycji na wieczorny seans - przychodzimy z pomocą! Film "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" zostanie wyemitowany już dziś, 3 września o godzinie 22:05 w Polsacie. Tytuł będzie można również zobaczyć w sobotę, 6 września o 14:55.

