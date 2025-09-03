Kultowa seria w nowym wydaniu. Dziś w telewizji hit z gwiazdorską obsadą
Już dziś w telewizji pozycja idealna dla fanów opowieści o duchach. To kontynuacja uznanego hitu z lat 80., balansującego na granicy horroru i komedii. Film "Pogromcy duchów: Dziedzictwo" jest nie tylko nostalgicznym hołdem dla oryginału, ale również klimatyczną rozrywką dla całej rodziny. Poniżej zdradzamy, gdzie i o której zaplanowano emisję.
"Pogromcy duchów: Dziedzictwo" z 2021 roku w reżyserii Jasona Reitmana to czwarty film z uwielbianej na całym świecie serii "Pogromcy duchów". W rolach głównych wystąpiły takie gwiazdy jak Carrie Coon, znany ze "Stranger Things" Finn Wolfhard, Mckenna Grace czy Paul Rudd. W obsadzie znalazły się również legendy franczyzy: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts i Sigourney Weaver, którzy ponownie wcielają się w swoje postacie z dwóch pierwszych filmów.
Akcja produkcji rozgrywa się 32 lata po wydarzeniach z "Pogromców duchów II". Film opowiada o samotnej matce i jej dzieciach, które przeprowadzają się na farmę w Oklahomie, którą odziedziczyli po ekstrawaganckim ojcu kobiety. Będąc na miejscu, zaczynają odkrywać swoje zaskakujące powiązania z oryginalnymi Pogromcami duchów i sekretną spuścizną pozostawioną przez ich dziadka.
Jeśli szukacie propozycji na wieczorny seans - przychodzimy z pomocą! Film "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" zostanie wyemitowany już dziś, 3 września o godzinie 22:05 w Polsacie. Tytuł będzie można również zobaczyć w sobotę, 6 września o 14:55.
