Kultowa seria powróci. Za sterami twórcy "Avengers"

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

Wytwórnia Warner Bros. pracuje nad remakiem "Uwolnić orkę", popularnego filmu familijnego z 1993 roku. Produkcja powstanie dla AGBO należącej do braci Anthony'ego i Joe Russo, twórców ostatnich odsłon serii "Avengers". Informację podał jako pierwszy portal "The Hollywood Reporter".

Grafika promująca film "Uwolnić orkę"Regency Enterprises / Alcor FilmsEast News

Film Simona Wincera opowiadał o chłopcu, który dopuszcza się aktów wandalizmu na terenie oceanarium. W ramach kary musi naprawić wyrządzone szkody. Zaprzyjaźnia się z przebywającą tam orką. Gdy dowiaduje się, że właściciel oceanarium nie ma wobec niej dobrych zamiarów, postanawia ją uwolnić.

Sukces i szybki upadek serii "Uwolnić orkę"

Kosztujący 20 milionów dolarów okazał się niespodziewanym hitem i zarobił na całym świecie ponad 153 miliony dolarów. Natomiast piosenka "Will You Be There", którą na potrzeby filmu nagrał Michael Jackson, stała się hitem muzycznym.

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"Uwolnić orkę" doczekało się trzech sequeli z 1995, 1997 i 2010 roku. Trzecia część okazała się box-offisową bombą, która zarobiła zaledwie 3,4 milionów dolarów. Czwarta ukazała się na rynku DVD.

Kto pracuje nad remakiem "Uwolnić orkę"?

Scenariusz remake'u napiszą Mary-Margaret Kunze i Jade Halley Bartlett. Wcześniej pracowały nad filmem "Dziewczyna Millera". W nową wersję "Uwolnić orkę" jest także zaangażowana producentka Lauren Shuler Donner, która jest związana z serią od jej początków.

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