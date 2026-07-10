Film Simona Wincera opowiadał o chłopcu, który dopuszcza się aktów wandalizmu na terenie oceanarium. W ramach kary musi naprawić wyrządzone szkody. Zaprzyjaźnia się z przebywającą tam orką. Gdy dowiaduje się, że właściciel oceanarium nie ma wobec niej dobrych zamiarów, postanawia ją uwolnić.

Sukces i szybki upadek serii "Uwolnić orkę"

Kosztujący 20 milionów dolarów okazał się niespodziewanym hitem i zarobił na całym świecie ponad 153 miliony dolarów. Natomiast piosenka "Will You Be There", którą na potrzeby filmu nagrał Michael Jackson, stała się hitem muzycznym.

"Uwolnić orkę" doczekało się trzech sequeli z 1995, 1997 i 2010 roku. Trzecia część okazała się box-offisową bombą, która zarobiła zaledwie 3,4 milionów dolarów. Czwarta ukazała się na rynku DVD.

Kto pracuje nad remakiem "Uwolnić orkę"?

Scenariusz remake'u napiszą Mary-Margaret Kunze i Jade Halley Bartlett. Wcześniej pracowały nad filmem "Dziewczyna Millera". W nową wersję "Uwolnić orkę" jest także zaangażowana producentka Lauren Shuler Donner, która jest związana z serią od jej początków.