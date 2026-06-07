Kultową rolę mogła zagrać inna aktorka. Właśnie odkryła całą prawdę

"Straszny film": główną rolę miała zagrać inna aktorka?

Najnowszą odsłonę "Strasznego filmu" można oglądać obecnie na ekranach kin, a tymczasem okazuje się, że jedna z głównych ról mogła przypaść innej aktorce. W wywiadzie z Entertainment Tonight twórcy zdradzili tajemnicę, czym zaskoczyli wcielającą się w rolę Cindy Annę Faris (serial "Mamuśka").

To właśnie Faris zapytała braci Marlona Wayansa i Shawna Wayansa, czy myśleli o obsadzeniu w roli Cindy innej celebrytki. Odpowiedź była twierdząca.

"Melissa Joan Hart" - odpowiedział od razu Marlon Wayans. "Ona miała zagrać rolę Anny".

Jak się okazało, o angaż Faris walczył starszy brat Wayansów i reżyser pierwszej części filmowego cyklu z 2000 roku, Keenen Ivory Wayans, po tym jak zobaczył jej przesłuchanie do roli.

"Keenan powiedział 'widziałem tę młodą dziewczynę, Annę Faris, i to dosłownie jest nasza Cindy" - dodał Marlon.

"Straszny film": cykl popularnych komedii. Nowa odsłona już w kinach

"Straszny film" trafił do kin w 2000 roku. Parodia kultowych horrorów, takich jak "Krzyk" czy "Koszmar minionego lata" okazał się być strzałem w dziesiątkę. Za kamerą stanął Keenen Ivory Wayans. Scenariusz napisali między innymi Shawn i Marlon Wayans. Zagrali oni także jedne z głównych ról. W kolejnych latach powstały jeszcze cztery części.

Dwadzieścia sześć lat po tym, jak udało im się ujść z życiem przed zamaskowanym zabójcą przypominającym Ghostface'a, legendarna czwórka ponownie staje się celem tajemniczego mordercy. Cindy, Brenda, Ray i Shorty muszą jeszcze raz połączyć siły, gdy wokół nich zaczynają mnożyć się kolejne absurdalne i krwawe sytuacje.

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