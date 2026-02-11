Kultowa produkcja powstałaby bez Meryl Streep? Dziś to niewyobrażalne

Meryl Streep od wielu lat uważana jest za jedną z najwybitniejszych aktorek w historii kina. Różnorodne kreacje przyniosły jej trzy Oscary i kilkadziesiąt nominacji do najważniejszych nagród. Trudno jednak uwierzyć, że postać Mirandy Priestly w "Diabeł ubiera się u Prady", która stała się jedną z najbardziej kultowych w jej dorobku, mogła nigdy nie powstać w jej wykonaniu.

Trudne negocjacje i przełom

Kiedy producenci rozpoczęli przygotowania do ekranizacji bestsellerowej powieści Lauren Weisberger, od razu wiedzieli, że kluczowym elementem sukcesu będzie odpowiednia obsada. Meryl Streep miała już wtedy status legendy, a jej filmografia obejmowała już takie hity jak "Sprawa Kramerów", "Wybór Zofii" czy "Pożegnanie z Afryką". Ku zaskoczeniu wielu osób, zaoferowano jej jednak wynagrodzenie, które bardziej odpowiadało aktorce początkującej niż gwieździe światowego formatu.

Postać Mirandy Priestly była inspirowana słynną Anną Wintour, naczelną "Vogue'a", znaną z nieugiętego charakteru i chłodnej elegancji. Twórcy filmu zdawali sobie sprawę, że w tej roli nie sprawdzi się ktoś przeciętny. Potrzebna była aktorka, która potrafi połączyć surowość z magnetyzmem, autorytet z subtelnym poczuciem humoru.

Meryl Streep idealnie odpowiadała temu profilowi, jednak brak uznania ze strony producentów w pierwszej fazie rozmów sprawił, że rozważała odrzucenie oferty. Dla niej samej rola Mirandy stała się wyzwaniem nie tylko artystycznym, ale także symbolicznym - pokazała, jak aktorka z ogromnym dorobkiem musi wciąż walczyć o należny jej szacunek w branży.

Kiedy pojawiło się ryzyko, że Streep odmówi udziału, producenci zrozumieli, że film bez niej nie będzie miał szans na sukces. Podwoili stawkę, a aktorka zdecydowała się przyjąć propozycję. W późniejszych wywiadach przyznała, że nie chodziło wyłącznie o pieniądze, ale o poczucie sprawiedliwości i docenienia jej pozycji.

Sukces filmu był spektakularny - publiczność natychmiast zakochała się w Mirandzie, mimo że była postacią bezwzględną i zimną. Streep nadała jej wymiar, którego nikt się nie spodziewał. Zamiast stereotypowej czarnej charakterystyki, zbudowała bohaterkę pełną niuansów, w której obok chłodu i ironii można było dostrzec zmęczenie, samotność i ogromne poświęcenie dla pracy. Produkcja okazała się sukcesem kasowym i na stałe wpisała się w klasykę popkultury.

Meryl Streep i wielki powrót do kultowej postaci

Po sukcesie filmu aktorka z jeszcze większą śmiałością podejmowała się różnorodnych projektów. Zagrała Margaret Thatcher w "Żelaznej Damie", biorąc na siebie ciężar wcielenia się w jedną z najbardziej kontrowersyjnych polityczek XX wieku, co przyniosło jej trzeciego Oscara. Wystąpiła także w musicalach, takich jak "Mamma Mia!", pokazując swoje poczucie humoru i dystans do samej siebie.

Od miesięcy wyczekujemy premiery kontynuacji głośnej produkcji. "Diabeł ubiera się u Prady 2" zadebiutuje w kinach 1 maja 2026 roku. Z opisu produkcji wiemy, że fabuła sequela skupi się na dalszych losach Mirandy Priestly - legendarnej redaktor naczelnej magazynu "Runway". Tym razem bohaterka musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością upadającej prasy drukowanej i powalczyć o przetrwanie w świecie zdominowanym przez cyfrowe media i reklamowe budżety.

W nowej rzeczywistości nawet ona nie jest niezależna, bo o jej losach zadecydują dyrektorzy finansowi, specjaliści od PR-u i najbliższe otoczenie. Oczekiwania wobec sequela są duże. Historia mogłaby pokazać nie tylko relacje pomiędzy przełożonymi a podwładnymi, jak w oryginale, lecz także szerzej przyjrzeć się roli współczesnych magazynów modowych. Czy nadal potrafią inspirować? Czy wciąż potrafią czarować estetyką?