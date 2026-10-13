Wydana w 1987 roku i nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem Newbery Honor Book powieść "Topór" ("Hatchet") autorstwa Gary'ego Paulsena to pozycja kultowa dla pokoleń czytelników. Historia skupia się na losach 13-letniego Briana Robesona, syna rozwiedzionych rodziców.

Podczas lotu małym samolotem na spotkanie z ojcem pracującym na polach naftowych w północnej Kanadzie, pilot nagle doznaje rozległego zawału serca i umiera. Przerażony chłopiec próbuje przejąć stery, jednak w maszynie kończy się paliwo, co zmusza go do dramatycznego wodowania w jeziorze pośrodku rozległego lasu. Brian cudem przeżywa katastrofę, ale zostaje zupełnie sam - bez telefonu, jedzenia i jakiejkolwiek cywilizacji, mając do dyspozycji jedynie kurtkę oraz tytułowy toporek, który dostał w prezencie od matki tuż przed wylotem.

Przez 54 dni nastolatek musi stoczyć najtrudniejszą walkę w życiu. Odkrywa, jak za pomocą siekiery rozniecić ogień, żywi się rybami, jajami żółwi, jagodami czy upolowanymi głuszcami (które nazywa "głupimi ptakami"). Na drodze stają mu jednak nie tylko własne słabości i trudne wspomnienia - w tym bolesna pamięć o zdradzie matki, którą przyłapał przed rozwodem - ale też śmiertelne niebezpieczeństwa: komary, jeżozwierze, niedźwiedzie z młodymi, wataha wilków, skunks, agresywna samica łosia, a nawet potężne tornado. Z czasem z chłopca zagubionego w lesie zmienia się w prawdziwego łowcę, tworzącego łuk, włócznie i solidne schronienie.

Nadchodzi nowa adaptacja

Teraz ta poruszająca opowieść o hartu ducha i dorastaniu w ekstremalnych warunkach wreszcie trafi na ekrany. Netflix oficjalnie rozwija pełnometrażową adaptację powieści Paulsena.

Za scenariusz i reżyserię projektu odpowiada Derek Cianfrance, twórca filmów "Blue Valentine" (2010) oraz "Drugie oblicze" (2012). Z kolei na fotelu producenta zasiądzie Andrew Mittman, którego firma 1.21 stoi m.in. za gigantycznym serialowym hitem Netflixa - "Wednesday".

Co ciekawe, film powstaje w ścisłej współpracy ze spadkobiercami zmarłego pisarza. Prawa do ekranizacji książki przez lata trzymane były poza rynkiem, a rodzina Paulsena bardzo skrupulatnie dobierała twórcę, który ma oddać sprawiedliwość tej historii.

Dla fanów literatury przygodowej będzie to prawdziwa gratka - dotychczas jedyną adaptacją "Hatchet" był film telewizyjny "A Cry in the Wild" z 1990 roku, w którym główną rolę zagrał Jared Rushton. Teraz czas na widowisko na miarę XXI wieku!