"Straszny film": parodia najlepszych filmów grozy

Pierwszy "Straszny film" po raz pierwszy został wyświetlony na ekranach kin w 2000 roku. Był parodią popularnych slasherów, w tym przede wszystkim "Krzyku" i "Koszmaru minionego lata". Za kamerą stanął Keenen Ivory Wayans. Scenariusz napisali między innymi Shawn i Marlon Wayans. Zagrali oni także jedne z głównych ról.

"Wszystko zaczęło się gdy zdałem sobie sprawę z tego, że wiele z dzisiejszych horrorów i thrillerów, to jedynie aktualne wersje klasycznych obrazów z lat siedemdziesiątych, na których się wychowałem: 'Halloween', 'Piątek trzynastego', 'Koszmar z ulicy wiązów'. I choć historie pokazane są inaczej, pełno jest w nich tych samych śmiesznych momentów, których się spodziewamy - scen, które aż proszą się o to, by z nich kpić" - tłumaczył swój zamysł reżyser.

"Straszny film 6": z tych horrorów będą się śmiać twórcy. Co wiemy o filmie?

W kwietniu 2024 roku ogłoszono, że trwają prace nad "Strasznym filmem 6". Jest już pewne, że scenariusz znów napiszą bracia Wayans. Będzie to ich pierwszy wspólny projekt od 18 lat.

Podczas rozmowy z portalem ComicBook.com Marlon wstępnie zapowiedział, do jakich horrorów odniesie się najnowsza część parodii. A jak wiemy - w ostatnich latach kino grozy kwitnie i jest z czego wybierać.

Wśród wymienionych produkcji znalazły się znane tytuły, które niedawno doczekały się kolejnych wersji (w tym "Koszmar minionego lata" czy "Krzyk") oraz nowe produkcje, które cieszyły się uznaniem publiczności: "Uciekaj!" i "Nie!" (reż. Jordana Peele), "Kod zła" (reż. Osgood Perkins), "Heretic" (reż. Scott Beck i Bryan Woods) oraz "Grzesznicy" (reż. Ryan Coogler).

