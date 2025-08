Nowa "Naga broń": Frank Derbin Jr. rusza do akcji

"Naga broń" to sequel, a zarazem reboot kultowej serii zapoczątkowanej pod koniec lat 80. XX wieku i z powodzeniem kontynuowanej w latach 90. W jej skład wchodziły filmy: "Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego" (1988), "Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?" (1991) oraz "Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga" (1994). Legendarny Leslie Nielsen wcielał się w nich w najbardziej fajtłapowatego policjanta w historii - porucznika Franka Drebina, który z każdej opresji wychodził jednak obronną ręką.

Równie niezdarny jest jego syn - Frank Drebbin Jr., w którego w nowej "Nagiej broni" wcielił się Liam Neeson, z powodzeniem odnajdujący się w ostatnich latach w kinie akcji. U boku 73-latka oglądamy Pamelę Anderson, czyli największą seksbombę lat 90., znaną przede wszystkim z kultowego serialu "Słoneczny patrol". Ten duet rozpala wyobraźnię fanów, zwłaszcza, że ich gorąca filmowa relacja miała przenieść się także na życie prywatne. W pozostałe role wcielili się Paul Walter Hauser, Danny Huston, Kevin Durand oraz CCH Pounder. Za kamerą stanął znany z grupy "The Lonely Island" Akiva Schaffer, który napisał scenariusz razem z Danem Gregorem i Dougiem Mandem. Jednym z producentów jest Seth MacFarlane, twórca hitów "Głowa rodziny" i "Ted". W weekend otwarcia film zarobił globalnie prawie 30 milionów dolarów.

David Zucker reaguje na sukces filmu. Nie ma jednak zamiaru go oglądać

David Zucker wciąż ma za złe studiu Paramount, że nie zaproponowano mu współpracy już na pierwszym etapie planowania produkcji. Choć zgłoszono się do niego po czasie, reżyser trzech pierwszych odsłon uprzejmie odmówił: "Nie chce być podpisany pod niczym, nad czym nie pracował od początku i nie potrzebuje pieniędzy".

Reżyser od początku powtarzał Schafferowi, że nie ma zamiaru oglądać jego filmu, choć cieszy się z entuzjazmu, jaki wywołał wśród widzów na całym świecie.

"Nie zamierzam go oglądać, tak samo jak nie oglądam żadnych sequeli na podstawie moich dzieł, które robią inni ludzie. I to jest w porządku. Powiedziałem Akivie, że nie mam zamiaru tego zobaczyć. Wcześniej zaprosił mnie na pokaz testowy, ale odpowiedziałem, że nie mam jak pomóc, bo to po prostu nie jest film, który ja bym zrobił. Nie mówię, że on nie zrobił dobrego filmu, ale nie sądzę, żebym mógł coś do niego wnieść" - mówił podczas jednego z wywiadów.

"Cieszy mnie to, bo pokazuje, że na komedię w kinach wciąż jest ogromne zapotrzebowanie, zwłaszcza na parodie. Ludzie to lubią i to jest świetne. Bardzo cenię reżysera i życzę mu wszystkiego, co najlepsze. Napisałem do niego już nawet wiadomość, coś w stylu: 'Słyszałem, że recenzje są świetne i film dobrze sobie radzi'. Ucieszył się, że się odezwałem. Pewnie spotkamy się pod koniec miesiąca, gdy sytuacja trochę się uspokoi" - dodał.

