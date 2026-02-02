Kultowa komedia powraca po 20 latach. Fani na całym świecie wyczekują premiery

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Po niemal dwóch dekadach od premiery "Diabeł ubiera się u Prady" kultowa historia powraca na ekrany kin. W drugiej części zobaczymy ikoniczne trio w rolach głównych z Meryl Streep na czele. Właśnie opublikowano nowy zwiastun.

Dwie eleganckie kobiety w ciemnych okularach przeciwsłonecznych stoją obok siebie na tle marmurowej ściany, ubrane w stylowe ciemne stroje, jedna z nich ma krótkie siwe włosy, druga długie ciemne, obie prezentują pewność siebie.
Meryl Streep i Anne Hathaway w "Diabeł ubiera się u Prady 2"20th Century Studios by Capital PicturesAgencja FORUM

"Diabeł ubiera się u Prady 2" trafi do kin 1 maja, czyli niemal 20 lat po premierze pierwszej części. Fani na całym świecie ze zniecierpliwieniem wyczekują kontynuacji kultowego filmu, tymczasem do sieci trafił kolejny zwiastun.

Zobacz również:

Meryl Streep
Kultowe filmy

Jak pracuje się z ikoną Hollywood? Gwiazdor zdradza szczegóły

Kinga Szarlej
Kinga Szarlej

    "Diabeł ubiera się u Prady 2": o czym będzie?

    W drugiej części Miranda Priestly (Meryl Streep), redaktor naczelna magazynu Runway, mierzy się z upadkiem prasy drukowanej. Na jej drodze pojawia się Emily - bohaterka grana przez Emily Blunt, dawna asystentka Mirandy, a dziś wpływowa menedżerka w luksusowym koncernie, dysponującym budżetami reklamowymi, których redakcja Runway desperacko potrzebuje.

    Oprócz Streep i Blunt, do swej roli powróci Anne Hathaway. W obsadzie pojawią się także Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Simone Ashley, Pauline Chalamet, a także Caleb Hearon, Helen J. Shen i Conrad Ricamora. Potwierdzono też udział Lady Gagi.

    W sieci pojawił się właśnie nowy zwiastun.

    "Diabeł ubiera się u Prady": mija 20 lat od premiery kultowej komedii

    Film "Diabeł ubiera się u Prady" trafił do kin w 2006 roku i był adaptacją bestsellerowej powieści Lauren Weisberger. Opowiadał historię Andy Sachs (Anne Hathaway), młodej dziennikarki, która podejmuje pracę u nieprzewidywalnej i despotycznej Mirandy Priestly (Meryl Streep) - redaktor naczelnej fikcyjnego magazynu "Runway".

    W obsadzie pojawili się również Emily Blunt i Stanley Tucci, a film zyskał status kultowego, nie tylko dzięki błyskotliwym dialogom, ale też za sprawą fenomenalnych kreacji aktorskich i ikonicznych stylizacji.

    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze