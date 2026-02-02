"Diabeł ubiera się u Prady 2" trafi do kin 1 maja, czyli niemal 20 lat po premierze pierwszej części. Fani na całym świecie ze zniecierpliwieniem wyczekują kontynuacji kultowego filmu, tymczasem do sieci trafił kolejny zwiastun.

"Diabeł ubiera się u Prady 2": o czym będzie?

W drugiej części Miranda Priestly (Meryl Streep), redaktor naczelna magazynu Runway, mierzy się z upadkiem prasy drukowanej. Na jej drodze pojawia się Emily - bohaterka grana przez Emily Blunt, dawna asystentka Mirandy, a dziś wpływowa menedżerka w luksusowym koncernie, dysponującym budżetami reklamowymi, których redakcja Runway desperacko potrzebuje.

Oprócz Streep i Blunt, do swej roli powróci Anne Hathaway. W obsadzie pojawią się także Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Simone Ashley, Pauline Chalamet, a także Caleb Hearon, Helen J. Shen i Conrad Ricamora. Potwierdzono też udział Lady Gagi.

W sieci pojawił się właśnie nowy zwiastun.

"Diabeł ubiera się u Prady": mija 20 lat od premiery kultowej komedii

Film "Diabeł ubiera się u Prady" trafił do kin w 2006 roku i był adaptacją bestsellerowej powieści Lauren Weisberger. Opowiadał historię Andy Sachs (Anne Hathaway), młodej dziennikarki, która podejmuje pracę u nieprzewidywalnej i despotycznej Mirandy Priestly (Meryl Streep) - redaktor naczelnej fikcyjnego magazynu "Runway".

W obsadzie pojawili się również Emily Blunt i Stanley Tucci, a film zyskał status kultowego, nie tylko dzięki błyskotliwym dialogom, ale też za sprawą fenomenalnych kreacji aktorskich i ikonicznych stylizacji.