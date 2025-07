"Słodkie zmartwienia" były uwspółcześnioną adaptacją "Emmy" Jane Austen z 1815 roku. Skupiały się na losach popularnej licealistki Cher Horowitz (Alicia Silverstone), która stara się uszczęśliwić wszystkich, szczególnie w sprawach koleżeńskich i sercowych. Swata swoich nauczycieli, a także pomaga nowej uczennicy zrobić dobre wrażenie na pozostałych uczniach. Sama stara się również rozwiązać swoje sprawy miłosne.

"Słodkie zmartwienia". Producenci skarżyli się na skupienie się na bohaterkach

"Słodkie zmartwienia" miały być początkowo serialem telewizyjnym. Wytwórnia 20th Century Fox poprosiła o jego realizację Amy Hackerling, reżyserkę trylogii "I kto to mówi?", komedii "W krzywym zwierciadle – Europejskie wakacje" i – przede wszystkim – słodko gorzkiej licealnej opowieści "Beztroskie lata w Ridgemont High". Jednym z warunków był dobór bohaterów. Wytwórnia nie chciała kolejnego programu o kujonach. Wolała serial o najpopularniejszych dzieciakach w szkole.

Hackerling odwołała się do granej przez Seana Penna postaci Jeffa Spicoliego z "Beztroskich lat…", która stała się kultowa. Doszła do wniosku, że popularność bohatera wynika nie z faktu, że surfuje i jest nieco nierozgarnięty. Widzowie pokochali go, ponieważ w każdej sytuacji był pozytywnie nastawiony do życia i fair wobec innych. Postanowiła więc, że bohaterowie projektu będą dobrymi, skorymi do pomocy ludźmi. Skojarzyło jej się to z "Emmą" Jane Austen. Zdecydowała się przenieść fabułę książki na grunt amerykańskiego liceum.

Hackerling zaczęła pracować nad scenariuszem, a jednocześnie szukała inspiracji w szkołach średnich w Beverly Hills. Zwróciła uwagę na toksyczne relacje między uczennicami i ciągłą pogoń za popularnością. Gdy fabuła była gotowa, Fox spasował. Włodarze studia nie byli zadowoleni, że fabuła skupia się za bardzo na postaciach kobiecych. Jednak po kilku miesiącach scenariuszem zainteresował się producent Scott Rudin. Z jego pomocą projekt przeszedł do Paramount Pictures, gdzie zaraz rozpoczęto przygotowania do realizacji.

"Słodkie zmartwienia". O role w filmie starały się przyszłe gwiazdy

O rolę Cher rywalizowały najgłośniejsze nazwiska młodego pokolenia Hollywood, między innymi Alicia Witt, Kari Russell, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie i Reese Witherspoon. Hackerling zdecydowała się jednak na szerzej nieznaną wówczas Alicię Silverstone, którą wypatrzyła w teledysku zespołu Aerosmith do piosenki "Cryin". Z kolei w Josha, przybranego brata Cher, wcielił się Paul Rudd. Początkowo zgłosił się na casting do roli Murraya, czarnoskórego chłopaka najlepszej przyjaciółki głównej bohaterki. Aktor przyznał później, że miał wrażenie, iż bohater jest biały i stara się pozować na rapera. Rolę Dionny, najlepszej przyjaciółki Cher, otrzymała Stacey Dash. Aktorka nie ukrywała zaskoczenia z angażu – czuła, że jest już nieco za stara do roli licealistki. "Miałam 27 lat, a zagrałam uczennicę. A w domu czekał na nie sześcioletni syn" – wspominała w rozmowie z "Entertainment Weekly".

Hackerling chciała, by w Amber, popularną uczennicę, wcieliła się Sarah Michelle Gellar. Aktorka nie mogła jednak przyjąć roli z powodu innych zobowiązań. Na castingu pojawiła się między innymi Zooey Deschanel. Postać Tai, nowej, nieśmiałej studentki, powędrowała do Brittany Murphy. Dan Hedaya zagrał ojca Cher i później wspominał, że był to najlepszy plan filmowy w jego życiu. Z kolei jako nauczyciela Wendella Halla zobaczyliśmy komika Wallace’a Shawna. Aktor pracował w szkole, zanim zaczął grać w filmach – mógł więc wykorzystać swoje dawne doświadczenie. O inne role starali się między innymi Seth Green, Jeremy Renner, Terrence Howard, Dave Chapelle, Ben Affleck i Zach Braff.

Po zakończeniu zdjęć większość młodej obsady dowiedziała się, że fabuła filmu była oparta na książce Austen. "Nie miałam pojęcia" – mówiła Silverstone w rozmowie z "Entertainment Weekly". "Tak mi wstyd. Gdy zakończyliśmy zdjęcia, powiedzieli mi o ‘Emmie’. Przeczytałam ją i byłam pod wrażeniem pracy Amy. Czytałam i rozpoznawałam bohaterów filmu".

"Słodkie zmartwienia". Nikt nie spodziewał się takiego sukcesu

Nikt nie spodziewał się, że "Słodkie zmartwienia" będą wielkim sukcesem. "Na planie nikt nie nakręca się, że będzie dobrze. […] Myśleliśmy, że pójdą na to nastolatki, tyle" – wspominał Donald Faison, który wcielił się w Murraya. Jednak film okazał się niespodziewanym hitem 1995 roku. Przy budżecie 12 milionów dolarów zarobił łącznie aż 88 milionów. Krytycy byli bardzo zadowoleni, a scenariusz Hackerling otrzymał nawet kilka nominacji do branżowych nagród, w tym wyróżnienia Gildii Scenarzystów.

"Słodkie zmartwienia" szybko stały się dziełem kultowym. Silverstone była czasem zaskoczona, jak wiele znaczyły dla niektórych widzów. "Kiedyś ktoś do mnie podszedł i powiedział mi, szczerze i ze łzami w oczach, że gdy Travis zdecydował się rozpocząć program dwunastu kroków, on także postanowił żyć w trzeźwości. Część mnie pomyślała, że to niesamowite. Jednak z tyłu głowy pytałam się, czy to na serio? Bo byłam pewna, że Travis kiedyś wróci do nałogu. Niemniej, cieszyłam się, że pomogłam" – śmiała się aktorka.

"Słodkie zmartwienia" doczekały się serialowej kontynuacji, która była nadawana w latach 1996-1999. Część obsady powtórzyła swoje role. Od 2019 roku trwają prace nad kolejną produkcją telewizyjną. W kwietniu 2025 roku potwierdzono, że Silverstone jest zaangażowana w projekt.

