Kultowa komedia doczeka się nowej wersji? Jest kandydat do głównej roli

"Dorwać Smarta": kultowa komedia powraca. Jest kandydat do głównej roli

Pierwsze informacje o tym, że Warner Bos. chce zrealizować nową wersję "Dorwać Smarta" pojawiły się już dwa lata temu. Projekt znajduje się na wczesnym etapie realizacji, a scenariusz pisze Seth Grahame-Smith, autor scenariusza do filmu "Iluzja 3". Producentami są Chuck Roven i Andrew Lazar.

Zagraniczne media obiegły wieści o potencjalnej gwieździe nowej produkcji. Jak podaje Deadline, przyjęcie roli dowcipnego agenta Maxwella Smarta rozważa czterokrotny zdobywca nagrody Emmy, John Mulaney.

"Dorwać Smarta": ta produkcja bawiła do łez. Aż siedem nagród Emmy

Serial komediowy o szpiegach "Dorwać Smarta", który miał być parodią filmów o Jamesie Bondzie, został stworzony przez Mela Brooksa i Bucka Henry'ego. Produkcja liczyła 138 odcinków i była emitowana w latach 1965-1970.

W nieudolnego, wszystkowiedzącego agenta Maxwella Smarta (Agent 86) wcielił się Don Adams, a u jego boku wystąpili Barbara Feldon (Agentka 99) oraz Edward Platt. Pracowali oni dla tajnej agencji kontrwywiadowczej rządu USA o nazwie Control, która toczyła nieustanną walkę ze złowrogą organizacją Kaos. Chociaż Smart zawsze miał przewagę nad Kaosem, często wykazywał się dużą niekompetencją. Serial zdobył siedem nagród Emmy, w tym dwie w kategorii Najlepszy serial komediowy. Po latach powstał także filmowy remake serii. Głównego bohatera zagrał wówczas Steve Carell.

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