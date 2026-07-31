David Jonsson nową Czarną Panterą w MCU

Podczas panelu studia na Comic-Con w San Diego usłyszeliśmy wiele ekscytujących nowinek z komiksowego uniwersum. Wśród niespodzianek znalazł się m.in. casting Ryana Goslinga jako nowego Ghost Ridera, a także nowe szczegóły o "Avengers: Doomsday", który trafi do kin w grudniu tego roku.

Największym szokiem dla fanów było jednak bez wątpienia ogłoszenie obsady wyczekiwanego filmu "Czarna Pantera 3". Seria o wojowniku z Wakandy spotkała na swojej drodze wiele przeszkód - po śmierci głównego aktora Chadwicka Bosemana w 2020 roku twórcy musieli przepisać scenariusz, na pierwszym planie stawiając siostrę T'Challi, Shuri (Letitia Wright).

Teraz wreszcie stało się jasne, kto przejmie pałeczkę po zmarłym aktorze. Jak usłyszeliśmy ze sceny w San Diego, nową Czarną Panterą będzie brytyjski aktor David Jonsson, znany z "Wielkiego marszu", "Ulicy Rye Lane" czy "Obcego: Romulusa". Marvel nie zdecydował się na ponowne obsadzenie roli T'Challi - zamiast tego film skupi się na losach jego syna, księcia T'Challi II, którego postać wprowadzono pod koniec drugiej odsłony serii "Wakanda w moim sercu".

"Czarna Pantera 3": Kevin Feige o nowej obsadzie filmu

Prezes Marvel Studios Kevin Feige został zapytany o to, jak wyglądał proces castingowy do nowej "Czarnej Pantery" i w jaki sposób twórcy wpadli na Jonssona. Producent udzielił zaskakującej odpowiedzi. Jak się okazuje, aktor został wybrany na długo przed tym, jak studio rozpoczęło poszukiwania następcy Bosemana. Informacja ta była jednak trzymana w tajemnicy.

"Mniej więcej półtora miesiąca przed rozpoczęciem całego procesu zadzwonił do mnie [Ryan Coogler, reżyser, red.] i powiedział: 'Znalazłem go'. Spytałem, o co mu chodzi. A on na to: 'Znalazłem go. To ten gość, David Jonsson'" - mówił Feige w rozmowie z magazynem 'Collider".

Twórca "Grzeszników" i poprzednich dwóch części "Czarnej Pantery" miał uprzednio spotkać się z Jonssonem w jednym z hoteli i zaproponować mu rolę w MCU.

"To ten facet. Czułem to w głębi duszy. To dobry człowiek i następca Czarnej Pantery" - powiedział wówczas szefowi Marvela.

"Czarna Pantera 3": co wiemy o filmie?

Trzecia odsłona "Czarnej Pantery" ma zapoczątkować zupełnie nową erę w kinowym uniwersum Marvela i skierować uwagę na młode pokolenie superbohaterów. Za scenariusz i reżyserię ponownie odpowie laureat Oscara Ryan Coogler. Do swoich ról powrócą m.in. Letitia Wright i Winston Duke. Udział w "Czarnej Panterze 3" zapowiadał również Denzel Washington. Fabuła nadchodzącego filmu nie jest jeszcze znana.

"Czarna Pantera 3" wejdzie do kin 15 grudnia 2028 roku.