Kultowa animacja z aktorską wersją. Do pośmiania się i popłakania w kinie

"Zaplątani": kultowa animacja z wersją aktorską

"Zaplątani" uznawana jest za jedną z najlepszych animacji Disneya. Rzesz fanów jak i wielka popularność produkcji skłoniły studio do zrealizowania, jak w przypadku innych hitów, wersji aktorskiej. Wcześniej na dużym ekranie takiemu odświeżeniu zostały poddane takie kultowe tytuły jak "Mała syrenka", "Królewna Śnieżka", "Lilo i Stitch", "Aladyn", "Vaiana".

Kultowi "Zaplątani" przedstawiali historię zaginionej księżniczki Roszpunki, która większość swojego życia spędziła w zamknięta w wieży przez kobietę, która udawała jej matkę. Gdy przez przypadek trafia do niej przystojny złodziejaszek Flynn Rider, Roszpunka wchodzi z nim w układ i w końcu wydostaje się z pułapki. Odkrywa życie na nowo, zaprzyjaźnia się z dzielnym rumakiem i oczywiście - zakochuje w nowo poznanym koledze.

W aktorskiej wersji animacji w rolę Roszpunki wcieli się australijska aktorka Teagan Croft, a w Flynna - Amerykanin Milo Manheim. W obsadzie znaleźli się również Kathryn Hahn ("To zawsze Agatha) i Diego Luna ("Andor").

"Zaplątani": gwiazda "Outlandera" w obsadzie

Teraz ogłoszono, że do "Zaplątanych" dołączyła Caitriona Balfe. Aktorka zagra królową Ariannę, mamę Roszpunki.

Caitriona Balfe to niezapomniana Claire Fraser z "Outlandera". To pierwsza główna rola aktorki w serialu po zakończeniu epickiego romansu w 2026 roku. Na przestrzeni lat Balfe zagrała również filmach "Belfast", "Le Mans '66", "Amator", "Cięcie". Niedługo zobaczymy ją także w "Tenzing", "A Long Winter" czy "Rozważnej i romantycznej". Rozpoczyna też prace nad serialem "Ascension" dla Apple TV.

"Zaplątani": kiedy i gdzie oglądać?

Premierę "Zaplątanych" wyznaczono na 31 marca 2028 roku.

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