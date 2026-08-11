Najnowsze dzieło Danny'ego Boyle'a zadebiutuje jako film otwarcia na 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. O czym będzie "Ink" i kogo zobaczymy na ekranie?

Wszystko, co wiemy o filmie "Ink"

"Ink" opowie o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Akcja rozgrywa się pod koniec lat 60. XX wieku, gdy młody Murdoch wkracza na brytyjski rynek prasowy i przejmuje dziennik "The Sun". Wkrótce zatrudnia Larry'ego Lamba, dziennikarza wywodzącego się z klasy robotniczej, który pomaga mu całkowicie zmienić oblicze gazety.

W roli Ruperta Murdocha zobaczymy nominowanego do Oscara Guya Pearce'a. Z kolei Jack O'Connell gra Larry'ego Lamba, redaktora i dziennikarza, który odegrał kluczową rolę w przekształceniu "The Sun" w jeden z najbardziej wpływowych brytyjskich tabloidów. W filmie zobaczymy również Claire Foy.

Za reżyserię odpowiada laureat Oscara - Danny Boyle. Scenariusz na podstawie własnej sztuki teatralnej "Ink" napisał James Graham.

"Ink": kiedy premiera?

"Ink" będzie miał swoją światową premierę jako na festiwalu w Wenecji, gdzie powalczy o Złotego Lwa. Następnie produkcja zostanie pokazana podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.

Film trafi do wybranych amerykańskich kin 11 grudnia 2026 roku, a 8 stycznia 2027 roku zadebiutuje na Netfliksie w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej.

W Polsce "Ink" będzie można zobaczyć w kinach od 8 stycznia 2027 roku.