"Ojciec chrzestny": kulisy zatrudnienia Marlona Brando

Dziś trudno wyobrazić sobie "Ojca chrzestnego" bez Marlona Brando. Don Vito Corleone jest w kulturze popularnej jak pomnik - głos, spojrzenie spod ciężkich powiek, powolne pauzy i cichy autorytet, który sprawia, że wszyscy w pokoju instynktownie mówią ciszej. A jednak w momencie, gdy film wchodził w fazę kompletowania obsady, Brando nie był oczywistym wyborem.

Miał już status gwiazdy, ale też opinię człowieka nieprzewidywalnego. W branży szeptano o kaprysach i sporach. Paradoksalnie właśnie ta aura - mieszanka geniuszu i ryzyka - okazała się paliwem dla roli gangstera. Don Corleone nie jest przecież bohaterem grzecznym, to władza ubrana w rodzinny uścisk, czułość mieszająca się z groźbą.

"Ojciec chrzestny": sztuczka z bawełną

Jedna z najgłośniejszych opowieści z planu dotyczy fizyczności postaci. Brando nie chciał grać zwykłego twardziela w garniturze. Don miał być starszy, cięższy, jakby całe życie nosił na barkach - i w policzkach. Legenda mówi o wypełnieniu policzków czymś w rodzaju wkładek, które zmieniały kształt twarzy i sposób mówienia. Efekt? Charakterystyczny, zaciśnięty głos i twarz człowieka, który nie musi podnosić tonu, bo i tak wszyscy rozumieją, że decyzja już zapadła.

To ważne, Brando nie budował roli tylko kwestiami. On ją zaprojektował - od tempa oddechu po to, jak długo potrafi milczeć, zanim wypowie zdanie, które zamyka dyskusję. W "Ojcu chrzestnym" cisza bywa równie głośna jak słowa. A Brando ciszę potrafił sprzedawać jak najlepszy monolog.

"Ojciec chrzestny": ściągi na planie

I tu zaczyna się element, który brzmi jak herezja dla każdego, kto wierzy, że wielkie aktorstwo zaczyna się od żelaznej pamięci. Brando bywał znany z tego, że nie zawsze miał ochotę uczyć się tekstu w tradycyjny sposób. Zamiast tego korzystano z podpowiedzi: kartek poza kadrem, notatek przyklejanych w miejscach, na które naturalnie mógł zerknąć, czasem nawet pomysłów na ukrywanie kwestii w rekwizytach czy elementach scenografii.

Czy to oszustwo? W teorii można by kręcić nosem. Brando jednak potrafił sprawić, że nawet jeśli korzystał z podpowiedzi, widz dostawał coś znacznie cenniejszego; wrażenie, że Don Corleone myśli w czasie rzeczywistym, waży słowa, dobiera je jak człowiek, który nigdy nie mówi za dużo. Ten styl - spokojny, oszczędny, kontrolowany - wcale nie kłócił się z czytaniem. Pauzy i zawieszenia stawały się częścią charakteru.

Oscar należał do niego. Zrezygnował z przyjazdu na galę

Rola Dona Vito Corleone została uznana za aktorski majstersztyk, a Brando zebrał najważniejsze laury. Publiczność i branża potraktowały jego występ jak definicję ekranowej charyzmy: nieprzegadanej, nieefektownej, a jednak totalnej. To było aktorstwo, które wchodzi pod skórę, bo wydaje się proste - a proste jest tylko na powierzchni.

Brando wygrał Oscara w kategorii najlepszy aktor. I wtedy zrobił coś, co do dziś brzmi jak scena z filmu o Hollywood, które nie rozumie, że nie wszystko da się kupić złotą statuetką. Zamiast triumfalnego wejścia i podziękowań, pojawił się gest odmowy. Brando nie przyszedł odebrać nagrody. W jego imieniu na galę wysłano osobę, która miała przekazać publiczne oświadczenie dotyczące sposobu, w jaki w amerykańskich mediach i przemyśle filmowym przedstawiano rdzennych Amerykanów, oraz szerszego kontekstu społeczno-politycznego tamtych lat.

Ten moment do dziś dzieli widzów, jedni widzą w nim odwagę i konsekwencję, inni - prowokację. Wizerunkowo? Ryzykowne. Historycznie? Niezapomniane. Brando zrobił z odmowy osobny akt odwagi.

Zapisał się w historii kina. Potrafił wywołać emocje jak mało kto

Jeśli jest w tej anegdocie jakaś lekcja, to wcale nie zachęta do lenistwa. Raczej przypomnienie, że kino to sztuka iluzji, a aktorstwo to nie konkurs recytacji. Widz nie płaci za to, by sprawdzić, czy aktor pamiętał tekst. Widz płaci za prawdziwe emocje. Brando - z całym swoim chaosem, uporem i nieoczywistymi metodami - potrafił to wywołać.

A potem, już po wszystkim, potrafił jeszcze odmówić przyjęcia najważniejszej statuetki w branży i sprawić, że świat filmu musiał porozmawiać o czymś więcej niż tylko o filmie. I może właśnie dlatego Marlon Brando jako Don Vito Corleone pozostaje tak silny. Bo jest zbudowany z kontrastów. Z monumentalnej postaci i bardzo ludzkiej niedoskonałości.