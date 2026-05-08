Kulisy filmu "Plusk". Dlaczego Daryl Hannah nie potrzebowała dublerki?

Daryl Hannah urodziła się w Chicago w stanie Illinois. Po ukończeniu liceum rozpoczęła studia aktorskie i baletowe na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Jako siedemnastolatka zadebiutowała w horrorze "Furia" w reżyserii Briana de Palmy, jednak prawdziwym przełomem okazała się dla niej drugoplanowa rola w kultowym "Łowcy androidów" z 1982 roku.

Prawdziwą gwiazdą stała się dzięki roli w filmie "Plusk". Wcieliła się w nim w syrenę Madison, która zakochuje się w Allenie (granym przez Toma Hanksa). Co ciekawe, o tę rolę starało się wiele sław - na przesłuchaniu pojawiła się m.in. Jodie Foster, która ostatecznie zrezygnowała na rzecz innego projektu. Z udziału wycofała się także Rosanna Arquette, a propozycję odrzuciły takie gwiazdy jak Melanie Griffith, Diane Lane, Michelle Pfeiffer, Sharon Stone czy Kathleen Turner. Ostatecznie to Daryl Hannah zachwyciła wszystkich swoim występem.

"Plusk": Zaskakujący sukces

W najnowszym odcinku podcastu "It Happened in Hollywood" reżyser Ron Howard oraz producent Brian Grazer wspominali współpracę z aktorką na planie produkcji z 1984 roku. Twórców urzekło przede wszystkim ogromne zaangażowanie gwiazdy, która wyznała, że już jako dziecko marzyła o tym, by zostać syreną.

Aktorka nie obawiała się trudnych warunków pracy ani pływania z ważącym 16 kilogramów syrenim ogonem. Jej umiejętności w wodzie okazały się wyższe niż profesjonalnych syren zatrudnionych jako dublerki. W efekcie Daryl Hannah sama zagrała każdą scenę w filmie. Ron Howard wspominał, że podczas testów w akwarium aktorka "powaliła na kolana" kobiety zajmujące się podwodnymi pokazami na Florydzie, przez co dublerka stała się zbędna - Hannah wcieliła się w postać w sposób niezwykle naturalny i organiczny.

Produkcja okazała się kasowym hitem, zarabiając prawie 70 milionów dolarów, co zapewniło jej status jednego z najważniejszych filmów 1984 roku. Sukces nie przyszedł jednak łatwo, gdyż twórcy długo musieli szukać inwestora, który sfinansowałby ten nietypowy pomysł.

Imię Madison: Od nazwy ulicy do amerykańskiego kanonu

Film "Plusk" miał również niezwykły wpływ na kulturę i obyczajowość. To właśnie ta produkcja spopularyzowała w Stanach Zjednoczonych imię Madison. W jednej ze scen syrena, ucząc się języka angielskiego, wybiera dla siebie imię po przeczytaniu nazwy ulicy Madison Avenue, co wywołuje zdziwienie Allena. W latach 80. imię to właściwie nie funkcjonowało jako żeńskie, jednak dzięki filmowi weszło na stałe do kanonu najpopularniejszych imion w USA.

Obecnie Daryl Hannah ma 65 lat i wciąż zachwyca wyglądem. Jest żoną muzyka Neila Younga i żyje w dużej mierze poza show-biznesem. Swoją energię poświęca przede wszystkim sprawom społecznym oraz działaniom na rzecz ochrony środowiska.