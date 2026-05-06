Z rankingu opublikowanego przez Disneya wynika, że w 2025 roku amerykańscy odbiorcy oglądali produkcje ze świata "Gwiezdnych wojen" przez 33 miliardy minut. Platformą, z której korzystali najchętniej, było Disney+. W serwisie streamingowym są dostępne wszystkie filmy i seriale należące do cyklu.

Najpopularniejszą produkcją okazał się "Andor" - w 2025 roku ukazał się jego drugi sezon, który liczył 12 odcinków. Został on bardzo dobrze przyjęta przez fanów i krytyków. Otrzymał nominację do Złotego Globu i pięć nagród Emmy.

Prequele "Gwiezdnych wojen" wyprzedziły nową trylogię

Na dalszych pozycjach znalazły się filmy z oryginalnej trylogii (1977-1983) oraz trylogii prequeli (1999-2005). Co ciekawe, "Mroczne widmo", chociaż przyjęte negatywnie w czasie swej premiery w 1999 roku, wyprzedziło klasyczne "Imperium kontratakuje". Natomiast "Atak klonów" i "Zemsta Sithów" znalazły się przed "Powrotem Jedi".

Jedynym filmem pełnometrażowym w zestawieniu, który został zrealizowany przez Disneya, był "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie". Produkcja z 2016 roku była prequelem "Nowej nadziei". Opowiadała o grupie rebeliantów, która wykradła plany Gwiazdy Śmierci. Z kolei akcja "Andora" toczy się przed wydarzeniami z tego filmu.

Zestawienie zamykają animacje: "Gwiezdne wojny: Opowieści z Podziemi" (premiera w 2025 roku) oraz "Gwiezdne wojny: Wojny Klonów" (2008-2020).