Kto zastąpi słynnego agenta? Rozpoczął się casting do nowego filmu

Kinga Szarlej

Trwają intensywne poszukiwania następcy Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda. Studio Amazon MGM rozpoczęło przesłuchania aktorów, korzystając z doświadczenia Niny Gold jako dyrektorki obsady. Reżyserią kolejnej odsłony filmu zajmie się Denis Villeneuve.

Nowy James Bond poszukiwany!

"Variety" podaje, że oficjalnie rozpoczęły się poszukiwania nowego Jamesa Bonda. Nina Gold poprowadzi casting, który wyłoni następcę Daniela Craiga.

"Poszukiwania kolejnego Jamesa Bonda trwają" - poinformowało Amazon MGM Studios w oświadczeniu. "Chociaż nie planujemy komentować szczegółów podczas castingu, z przyjemnością podzielimy się z fanami 007 nowymi informacjami, gdy tylko nadejdzie na to odpowiedni moment".

Nic dziwnego, że castingiem zajmie się właśnie Nina Gold. Jej dorobek obejmuje takie produkcje jak "The Crown", "Gra o tron", "Gwiezdne wojny", "Nędznicy" czy "Konklawe". W 2025 roku została nominowana do Oscara za swoją pracę przy "Hamnecie" - był to pierwszy rok, w którym Akademia przyznała nagrodę za obsadę.

Jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchań krążyły spekulacje na temat tego, kto mógłby zastąpić Craiga. Wymieniano takich kandydatów jak Jacob Elordi, Callum Turner i Aaron Taylor-Johnson.

Przypomnijmy, że to twórca takich hitów jak "Diuna", "Blade Runner 2049", "Nowy początek" czy "Sicario", Denis Villeneuve, wyreżyseruje najnowszą odsłonę przygód agenta 007. Amy Pascal, znana z filmów o "Spider-Manie" i David Heyman, znany z serii "Harry Potter", będą produkować film, którego scenariusz napisał Steven Knight, twórca "Peaky Blinders".

