Kto zagra Jamesa Bonda? Pojawiły się kolejne nazwiska

Pod koniec października światowe media poinformowały, że w Londynie odbywają się przesłuchania do filmu o Jamesie Bondzie, który produkuje Amazon MGM Studios. Za reżyserię odpowiada Denis Villeneuve (seria "Diuna"), a scenariusz napisał Steven Knight, twórca serialu "Peaky Blinders".

Ujawniono, że w zdjęciach próbnych wzięli udział: Jack Lowden (gwiazdor serialu "Kulawe konie"), Josh O'Connor (aktor znany z serialu "The Crown" oraz filmów "Historia dźwięku" oraz "Challengers") oraz Callum Turner (znany z udziału w filmowej serii "Fantastyczne zwierzęta"). Teraz jednak do tej trójki dołączyli podobno dwaj kolejni aktorzy.

Jak donosi serwis "Deadline", do gry weszli Robert Pattinson (seria "Zmierzch", "The Batman" i "Tenet") i Nicholas Hoult ("Superman", "Mad Max: Na drodze gniewu", "Był sobie chłopiec").

Robert Pattinson na premierze "Odysei" Famous/ABACA East News

Kiedy dowiemy się, kto zagra agenta 007?

Serwisu "Deadline" chciał uzyskać komentarz w tej sprawie od wytwórni Amazon MGM Studios. Jak dotąd producenci jednak milczą.

Proces poszukiwania kolejnego Jamesa Bonda rozpoczął się wiosną 2026 roku. Wtedy ogłoszono, że do projektu dołącza reżyserka castingu Nina Gold. Po dwóch miesiącach ujawniono, że pierwsza runda przesłuchań odbędzie się w sierpniu. Potem mówiło się o wrześniu.

Ostateczne testy potencjalnych kandydatów do roli agenta 007 odbyły się pod koniec października w Londynie. Niepotwierdzone źródła mówią, że grupa liczyła nie więcej niż pięciu aktorów, a Turner i O'Connor byli wśród tych, którzy "przeszli dalej".

Wciąż nie wiadomo, kiedy decyzja zostanie podjęta. Uważa się, że nastąpi to pod koniec listopada, być może przed Świętem Dziękczynienia, które w tym roku przypada na 26 listopada.