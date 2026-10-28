Ruszają prace nad filmem o Annie Jantar

Po wielu latach prób, przygotowań i przeszukiwania archiwalnych materiałów, Next Film ogłasza rozpoczęcie prac nad filmem biograficznym "Jantar", który opowie o życiu, karierze i wielkich miłościach Anny Jantar, jednej z najsłynniejszych polskich wokalistek lat 70. ubiegłego wieku.

Jak dowiedzieliśmy się na konferencji prasowej z udziałem twórców, "Jantar" będzie filmem o "kobiecie, która walczy o swoje wybory przeciwko całemu światu", co podkreśla uniwersalny wymiar opowieści. Opiekę artystyczną nad przedsięwzięciem sprawują: córka Anny Jantar, wokalistka Natalia Kukulska wraz z mężem Michałem Dąbrówką i synem Janem Dąbrówką.

- Połowa, jeśli nie większość historii, jakie krążą w sieci na temat mojej mamy, jest fikcją. Dlatego kiedy Robert [Kijak - producent] przejął ten temat, wiedziałam, że mogę mu zaufać (..) To historia najbliższych mi osób, otwieramy przed widzami naszą prywatność, dlatego chciałam opowiedzieć to prawdziwie i być w porządku wobec ich losów - mówiła w rozmowie z Interią Film Natalia Kukulska, która od wielu lat kultywuje pamięć o swojej mamie, m.in. pracując nad musicalem poświęconym jej twórczości.

Natalia Kukulska o filmie "Jantar". "Nie jest to wylukrowany pomnik"

Reżyserem filmu "Jantar" będzie Daniel Jaroszek, który ma na koncie m.in. biografię ks. Jana Kaczkowskiego "Johnny" oraz "Drużynę A(A)". Młodemu twórcy muzyka Anny Jantar towarzyszyła od najmłodszych lat. Jego fascynacja przejawiała się m.in. w kolekcjonowaniu pamiątek związanych z życiem i twórczością gwiazdy. Choćby dlatego propozycja nakręcenia filmu o legendarnej wokalistce była spełnieniem jego marzeń.

- Wychowywałem się na tych piosenkach. Towarzyszyły mi w dobrych i złych momentach. Myślę, że tylko Natalia może się ze mną równać ze znajomością tych tekstów. Od nastoletnich lat moim marzeniem było zrealizowanie tego filmu - oświadczył.

Jaroszek jest również współautorem scenariusza, który napisał wraz z Tatianą Zawrzykraj-Kutz.

Twórcy podkreślają, że ich nadrzędnym celem jest przedstawienie prawdziwej historii Anny Jantar - jej talentu, życzliwości, zarówno wspaniałych momentów w karierze, jak i trudnych chwilach w życiu prywatnym, w szczególności w ostatnich miesiącach życia, w których jej małżeństwo z Jarosławem Kukulskim przechodziło kryzys.

- Ani nie jest to wylukrowany pomnik, ani przerysowanie jej postaci. Opowiadamy historię o ludziach, którzy mieli swoje słabe i mocne strony - zdradziła nam Kukulska. - Bardzo ważne jest dla mnie to, żeby pokazać talent mojej mamy. Nie bez powodu ludzie są ciekawi jej historii. Czujnie dobierała repertuar, jej interpretacje rezonują w nas do dzisiaj. Nie chciałabym, żeby była to wyłącznie ckliwa historia o miłości. Będę walczyć o to, żeby muzyka odegrała w niej bardzo ważną rolę - dodała.

- Zamierzamy skupić się na ludziach i na emocjach. Ten nasz potężny tytuł to jedynie fasada, za którą jest wszystko, co mnie interesuje najbardziej. To, jak kochali, jakie emocje im towarzyszyły, jakie błędy popełniali. Dzięki temu ten film staje się uniwersalną historią kobiety, która w tym patriarchalnym świecie nie może o sobie decydować. To absolutnie współczesna kwestia, dlatego ten film jest dla mnie tak ważny - mówił w rozmowie z naszą redakcją reżyser Daniel Jaroszek.

Rusza ogólnopolski casting do roli Anny Jantar

Jak ogłosił w środę producent filmu Robert Kijak, twórcy nie znaleźli jeszcze aktorki, która mogłaby wcielić się w postać Anny Jantar. W związku z tym postanowiono dać szansę nie tylko profesjonalnym artystkom, ale poszukać odpowiedniej kandydatki w całej Polsce.

Już dziś rozpoczyna się ogólnopolski casting do roli słynnej wokalistki.

- Przedział wiekowy to 18-35 lat. Nie musi to być profesjonalna aktorka, nie oczekujemy profesjonalnego wykonania piosenek, chociaż będzie to dodatkowy walor - mówił Robert Kijak.

W castingu mogą wziąć udział osoby z całego kraju. Szczegóły związane z procesem castingowym i regulamin zgłoszeń jest dostępny na stronie internetowej: casting.jantarfilm.com.

- Szukamy osoby, która nie tylko zmierzy się z rolą tak rozpoznawalnej artystki, ale przede wszystkim pozwoli widzom uwierzyć w Annę jako bohaterkę naszej historii - mówił Kijak.

Termin na wysłanie zgłoszenia upływa 20 listopada. O tym, kogo producenci zaangażują do roli Anny Jantar dowiemy się do końca lutego 2027 roku.

Zdjęcia do filmu rozpoczną się w drugiej połowie przyszłego roku. Kinowa premiera "Jantar" odbędzie się w 2028 roku.



