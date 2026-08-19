Kto wybierze polskiego kandydata do Oscara? Poznaliśmy skład komisji

Komisja Oscarowa już niebawem zadecyduje o tym, która produkcja zostanie zgłoszona jako polski kandydat w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. Tytuł zostanie wyłoniony przez dziewięć osób.

Poznaliśmy skład Komisji Oscarowej. To oni dokonają wyboru, który polski film zawalczy o prestiżową nagrodę

Przewodniczącym Komisji został producent Jan Naszewski, a we wskazaniu filmu pomogą Kamila Dorbach (Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej), Milenia Fiedler (montażystka filmowa i doktor habilitowana sztuki filmowej), Agnieszka Odorowicz (ekonomistka, menadżerka kultury), Małgorzata Szumowska (reżyserka i scenarzystka), Artur Liebhart (działacz kulturalny i dystrybutor filmowy), Paweł Łoziński (reżyser filmów dokumentalnych), Mariusz Włodarski (producent) oraz Tadeusz Łysiak (student Reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej).

Polski kandydat do Oscara zostanie wyłoniony podczas specjalnego posiedzenia Komisji. Data spotkania zostanie podana już wkrótce. Oficjalne zgłoszenie do 98. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej musi nastąpić do 30 września 2026 roku.

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