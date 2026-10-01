Kto nowym Jamesem Bondem? Twórca kultowych filmów ma swojego faworyta

Boyle stwierdził, że trzecia część serii "28 lat później" na pewno powstanie. "Trójka, czy jakkolwiek ją nazwą, w końcu powstanie, bo widzowie ciągle o nią pytają. Nie wiem 'kiedy', ale mamy scenariusz, świetny tekst Alexa Garlanda" - mówił. Zapowiedział także, że w obsadzie znajdzie się Cillian Murphy. Laureat Oscara za "Oppenheimera" zagrał główną rolę w "28 dniach później" z 2002 roku, pierwszym filmie z cyklu.

"W filmie będzie sporo Cilliana Murphy'ego. Czy znów się rozbierze? Nie wiem. W końcu ma już Oscara" - żartował Boyle, nawiązując do jednej ze scen "28 dni później". Nie ukrywał, że aktor jest bardzo atrakcyjnym mężczyzną. "Jest zachwycający. Kiedy zdjął ubranie, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Wyglądał jak Iggy Pop. Wszystko na nim lśniło. Boże, to jeden z tych ludzi. Nie ćwiczy, czy coś takiego. Po prostu tak wygląda".

Nowy James Bond? Danny Boyle ma swój typ

Boyle, który miał pierwotnie wyreżyserować "Nie czas umierać", ostatni film z serii o Jamesie Bondzie, ma także swój typ na nowego odtwórcę roli agenta 007. "Powinni zatrudnić Jacka O'Connella" - stwierdził.

36-letni O'Connell otrzymał w 2015 roku nagrodę BAFTA Rising Star dla najlepiej zapowiadającego się młodego aktora. Wystąpił między innymi w "Niezłomnym" Angeliny Jolie, "Ferrarim" Michaela Manna i "Grzesznikach" Ryana Cooglera. Z Boylem spotkał się na planie "28 dni później" oraz "Tabloid".

Wytwórnia Amazon MGM Studios pracuje obecnie nad 26. filmem z serii o agencie 007. Za kamerą stanie Denis Villeneuve, twórca "Nowego początku" i trylogii "Diuna". Dotychczas nie podano nawet oficjalnej listy kandydatów do roli Bonda.

Najważniejsze filmy Danny'ego Boyle'a

Boyle jest laureatem Oscara za reżyserię filmu "Slumdog. Milioner z ulicy". Do jego najbardziej znanych filmów należą "Płytki grób", "Trainspotting", "W stronę słońca", "127 godzin" i "Steve Jobs".