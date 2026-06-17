Kto mógłby zagrać nowego Spider-Mana? Tom Holland ma swojego kandydata

Tom Holland ma swojego kandydata na Spider-Mana

Najbardziej znanymi aktorami wcielającymi się w postać Spider-Mana pozostają Tobey Maguire, Andrew Garfield i oczywiście Tom Holland. 30-latek wciela się w superbohatera MCU od 2016 roku, ale już zapowiedział, że ma na oku swojego następcę.

Holland wyjawił w najnowszym wywiadzie dla "Equire UK", kto mógłby wcielić się w Spider-Mana, gdy on już zakończy swoją wartę.

"Owen Cooper byłby świetny. Jest niezwykle utalentowany i wszyscy o nim teraz mówią" - stwierdził Tom.

Przypomnijmy, że Cooper jest wschodzącą gwiazdą filmu i telewizji. Szersza publiczność poznała go po występie w serialu Netfliksa "Dojrzewanie", za który został nagrodzony BAFTA TV Awards, Złotym Globem i Primetime Emmy! Niedawno gwiazdora mogliśmy oglądać również w filmie "Wichrowe wzgórza".

"Ktokolwiek będzie następny, czy to będzie Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman czy coś w tym stylu, chciałbym być częścią tworzenia kolejnego rozdziału. Jakkolwiek to będzie wyglądać, nie wiem. Ale gdybym mógł zrobić to, co Downey zrobił dla mnie, byłbym tak szczęśliwy, że odleciałbym w stronę zachodzącego słońca" - wyznał Holland, zaznaczając, że bardzo chciałby być producentem przyszłych produkcji i mentorem swojego następcy.

Kiedy premiera nowego filmu o Spider-Manie?

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zadebiutuje w polskich kinach już 31 lipca 2026 roku.

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