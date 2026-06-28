Książkowy hit doczekał się ekranizacji. Zobacz zwiastun "The Love Hypothesis"!

Patrycja Otfinowska

Oprac.: Patrycja Otfinowska

Jedna z najgłośniejszych powieści ostatnich lat w końcu zadebiutuje w streamingu. Prime Video właśnie pokazało pierwszy zwiastun "The Love Hypothesis" - zobacz, jak prezentuje się filmowa wersja uwielbianej historii!

"The Love Hypothesis"Philippe Bossemateriały prasowe

To oficjalne: jedna z najpopularniejszych historii miłosnych ostatnich lat wreszcie trafia na ekrany. Oparta na bestsellerowej powieści Ali Hazelwood, która podbiła listę "New York Timesa", produkcja "The Love Hypothesis" opowiada historię Olive (Lili Reinhart) - błyskotliwej doktorantki, dla której świat nauki jest całym życiem. Kiedy jednak odkrywa, że jej najlepsza przyjaciółka, Ahn (Rachel Marsh), zakochała się w Jeremym (Nicholas Duvernay) - chłopaku, który w przeszłości wpadł w oko samej Olive - dziewczyna wykonuje impulsywny ruch. Aby udowodnić przyjaciółce, że przeszłość ma już za sobą, całuje budzącego respekt profesora Adama Carlsena (Tom Bateman).

To, co zaczyna się jako desperacki gest w imię przyjaźni, szybko przeradza się w skomplikowany, fikcyjny związek oparty na ścisłych zasadach i obopólnych korzyściach. Czy chemia między naukowcami okaże się prawdziwa? Fani książkowego pierwowzoru, którzy na ten moment czekali od lat, w końcu mogą zobaczyć swoje ulubione postacie w akcji - Prime Video właśnie spełnia ich marzenia!

"The Love Hypothesis": zobacz zwiastun

"Wszechświat zbudowany jest na próbie znalezienia porządku poprzez połączenie" - słyszymy głos narratora w pierwszych sekundach zwiastuna. "Cząsteczki pozostają w ruchu, wibrują i zderzają się, aż znajdą pasującą parę, a kiedy im się to uda, dzieje się coś cudownego…".

Za reżyserię odpowiada Claire Scanlon, a scenariusz stworzyła Sarah Rothschild. Produkcję nadzoruje Elizabeth Cantillon. Zobaczcie zwiastun poniżej i sprawdźcie, czy filmowa chemia między Lili Reinhart a Tomem Batemanem jest równie mocna, jak na kartach książki!

"The Love Hypothesis": Kiedy premiera?

Gotowi na naukową dawkę romansu? Film "The Love Hypothesis" zadebiutuje na platformie Prime Video już 23 września!

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