Książkowy hit doczekał się ekranizacji. Zobacz zwiastun "The Love Hypothesis"!

To oficjalne: jedna z najpopularniejszych historii miłosnych ostatnich lat wreszcie trafia na ekrany. Oparta na bestsellerowej powieści Ali Hazelwood, która podbiła listę "New York Timesa", produkcja "The Love Hypothesis" opowiada historię Olive (Lili Reinhart) - błyskotliwej doktorantki, dla której świat nauki jest całym życiem. Kiedy jednak odkrywa, że jej najlepsza przyjaciółka, Ahn (Rachel Marsh), zakochała się w Jeremym (Nicholas Duvernay) - chłopaku, który w przeszłości wpadł w oko samej Olive - dziewczyna wykonuje impulsywny ruch. Aby udowodnić przyjaciółce, że przeszłość ma już za sobą, całuje budzącego respekt profesora Adama Carlsena (Tom Bateman).

To, co zaczyna się jako desperacki gest w imię przyjaźni, szybko przeradza się w skomplikowany, fikcyjny związek oparty na ścisłych zasadach i obopólnych korzyściach. Czy chemia między naukowcami okaże się prawdziwa? Fani książkowego pierwowzoru, którzy na ten moment czekali od lat, w końcu mogą zobaczyć swoje ulubione postacie w akcji - Prime Video właśnie spełnia ich marzenia!

"The Love Hypothesis": zobacz zwiastun

"Wszechświat zbudowany jest na próbie znalezienia porządku poprzez połączenie" - słyszymy głos narratora w pierwszych sekundach zwiastuna. "Cząsteczki pozostają w ruchu, wibrują i zderzają się, aż znajdą pasującą parę, a kiedy im się to uda, dzieje się coś cudownego…".

Za reżyserię odpowiada Claire Scanlon, a scenariusz stworzyła Sarah Rothschild. Produkcję nadzoruje Elizabeth Cantillon. Zobaczcie zwiastun poniżej i sprawdźcie, czy filmowa chemia między Lili Reinhart a Tomem Batemanem jest równie mocna, jak na kartach książki!

"The Love Hypothesis": Kiedy premiera?

Gotowi na naukową dawkę romansu? Film "The Love Hypothesis" zadebiutuje na platformie Prime Video już 23 września!