"Pomoc domowa": ekranizacja bestsellerowej powieści

W 2023 roku w amerykańskich księgarniach pojawiła się powieść "Pomoc domowa", napisana przez amerykańską autorkę ukrywającą się pod pseudonimem Freida McFadden. Książka stała się bestsellerem i dość szybko zainteresowali się nią producenci ze studia Lionsgate.

Zaczęto prace nad filmem. Reżyserią zajął się Paul Feiga, autor takich produkcji, jak "Zwyczajna przysługa", "Gorący towar" czy "Ghostbusters. Pogromcy duchów". Główne role powierzono gwieździe młodego pokolenia Sydney Sweeney , którą można było oglądać w głośnym serialu "Euforia" oraz znanej z "Wrednych dziewczyn" i musicalu "Mamma Mia" Amandzie Seyfried .

Bohaterka filmu to Millie (Sydney Sweeney), która jest pomocą domową u rodziny Winchesterów. Kobieta sprząta, gotuje, pomaga w opiece nad ich córką i mieszka na poddaszu. Dość szybko okazuje się, że jej pracodawczyni Nina (Amanda Seyfried) to niestabilna kobieta, która jest zdolna do wszystkiego.

Amanda Seyfried o filmie "Pomoc domowa": wspaniałe i zaskakujące

"To jeden z tych t hrillerów na podstawie niesamowitych książek, które kompletnie cię pochłaniają. Czytasz je od razu, bo są tak ekscytujące i pikantne. Pięknie udało się to przełożyć na język kina. Nasz film ma wszystko, czego oczekuje się od dobrego thrillera. Wszystkie postaci z książki zostały jeszcze bardziej pogłębione" - mówi podekscytowana Amanda Seyfried o filmie "Pomoc domowa" .

"Nina to najbardziej pasjonująca postać, jaką grałam od czasu Karen we 'Wrednych dziewczynach'. Uważam, że zarówno fani książki, jak i zwykli widzowie będą zachwyceni tym filmem" - dodaje.

Aktorka bardzo chwali współpracę z reżyserem. Przyznaje, że dość szybko udało się im znaleźć wspólny język.

"Paul jest niesamowicie zabawny. Czuje komedię jak mało kto i chyba dlatego zawsze chciałam z nim pracować. Zrobienie thrillera pod jego okiem wydało mi się szczególnie interesujące, bo wiem, że jest zdolny wyreżyserować, wyprodukować, wykreować wszystko. To wspaniałe, jak szybko udało nam się znaleźć wspólny język, mimo że wcześniej nie pracowaliśmy razem. Wiedziałam, czego oczekuje, eksperymentowaliśmy. Nigdy wcześniej tego nie doświadczyłam" - przyznała.

Amanda Seyfried komplementuje również swoją ekranową partnerkę, Sydney Sweeney.



"Uważam, że Sydney jest wspaniała w tej roli. Patrzysz w jej wielkie, pełne ciekawości oczy i znajdujesz w nich Millie. Jest wspaniałą aktorką, może zagrać każdą rolę. Podobało mi się to, że potrafiła tak wejść w swoją bohaterkę. Super się to obserwowało" - zdradza.



"Myślę, że widzom spodoba się nasz film. To nie tylko dobra rozrywka. Ta historia jest nieprzewidywalna nawet dla fanów książki. To będzie dla nich zupełnie nowe doświadczenie. Uwielbiam ten projekt z jeszcze jednego powodu. Nigdy wcześniej nie grałam takiej postaci ani nie widziałam takiej bohaterki w kinie. Naprawdę mam takie poczuje jako aktorka. Trudno mi przypomnieć sobie coś podobnego" - twierdzi gwiazda.

"To naprawdę wielka satysfakcja móc zagrać w takim filmie. Scenariusz zawiera wszystko, co najlepsze, najciekawsze i najważniejsze w książce" - dodaje Amanda.



"Pomoc domowa": o czym to jest film?

"Pomoc domowa" to ekranizacja bestsellerowej powieści Freidy McFadden pod tym samym tytułem.



Millie (Sydney Sweeney) ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Zatrudnia się więc jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Zazdrości pani Winchester (Amanda Seyfried) jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia.

"Pomoc domowa" od 1 stycznia 2026 roku na ekranach polskich kin. Dystrybutorem thrillera jest firma Monolith Films.

