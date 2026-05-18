"Pogrzeb KRZYSZTOFA PIESIEWICZA, wybitnego prawnika i scenarzysty filmowego, odbędzie się w środę 20 maja. Msza święta (pożegnalna) rozpocznie się o godz. 11.00 w Kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu 34 w Warszawie. Po mszy przejazd na Stare Powązki, gdzie śp. Krzysztof zostanie pochowany w grobie rodzinnym" - czytamy na profilu księdza Andrzeja Lutra w serwisie Facebook.

Krzysztof Piesiewicz odszedł w dniu premiery "Historii równoległych"

Informację o śmierci Piesiewicza podała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska na swoim profilu na platformie X. "Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia" - napisała.

Na śmierć scenarzysty zareagowała także ministra kultury Marta Cienkowska. "Bardzo trudno w to uwierzyć. Dzisiaj, w dniu premiery filmu w Cannes, przy którym pracował jako konsultant scenariuszowy, wracając do świata 'Dekalogu', ta wiadomość brzmi jeszcze bardziej przejmująco" - czytamy na jej profilu w serwisie Facebook.

Piesiewicz odszedł w dniu premiery "Historii równoległych" Asghara Farhadiego na festiwalu w Cannes. Film był oparty na szóstej części "Dekalogu". Powstał z inicjatywy Macieja Musiała, który razem ze zmarłym pełnił funkcję producenta wykonawczego. Aktor zdradził w wywiadzie dla "GQ Poland", że planuje opowiedzieć w nowy sposób wszystkie dziesięć filmów serii, a obecnie trwają prace nad dwoma kolejnymi. Nie wiadomo, czy Piesiewicz był w nie zaangażowany.

Krzysztof Piesiewicz. Kariera

Piesiewicz przyszedł na świat 25 października 1945 roku w Warszawie. Był obrońcą w procesach politycznych w czasach PRL-u, między innymi w procesie działaczy Solidarności i KPN. W 1985 roku był oskarżycielem posiłkowym w procesie oficerów SB sądzonych za uprowadzenie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Po 1989 roku przez pięć kadencji zasiadał w Senacie.

W 1982 roku Krzysztof Kieślowski przymierzał się do realizacji filmu osadzonego w systemie sądowniczym. Chciał poradzić się dobrego adwokata, który mógłby wprowadzić go w ten świat. Piesiewicza przedstawiła mu reportażystka Hanna Krall.

Piesiewicz był współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego: "Bez końca", "Krótkiego filmu o miłości", "Krótkiego filmu o zabijaniu", "Podwójnego życia Weroniki" oraz cykli "Dekalog" i "Trzy kolory". Za scenariusz "Czerwonego", ostatniego dzieła polskiego reżysera, otrzymał nominacje do Oscara, nagrody BAFTA i Cezara.

Kieślowski zmarł 13 marca 1996 roku po operacji serca. W tym czasie pracował z Piesiewiczem nad tryptykiem "Niebo", "Piekło", "Czyściec". Scenarzysta ukończył fabułę pierwszego filmu, a pozostałe dwa napisał samodzielnie. "Niebo" zrealizował Tom Tykwer w 2002 roku. Za "Piekło" odpowiadał Denis Tanović. "Czyściec" nigdy nie trafił na ekrany.