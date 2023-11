"Obserwując to, co dzieje się w Gazie, musimy zrozumieć ważną rzecz. Tak jak nie wszyscy Palestyńczycy należą do Hamasu, tak nie wszyscy Żydzi zgadzają się z izraelskim rządem. Nie hejtujmy całych grup osób za to, co robi ktoś inny. Wspieram tych, którzy wpadli w krzyżowy ogień. Modlę się o pokój i wolność dla was i waszych rodzin" - głosi jeden z wpisów opublikowanych przez Melissę Barrerę na Instagramie. Aktorka na swoim koncie udostępniała też głosy oburzenia na całkowitą bierność w stosunku do dziejących się na oczach wszystkich ludobójstwa i czystek etnicznych.



W reakcji na jej działalność w mediach społecznościowych producenci filmu "Krzyk VII" postanowili zwolnić aktorkę. "Stanowisko Spyglass Media jest jednoznaczne. Mamy zero tolerancji dla antysemityzmu lub podżegania do nienawiści w jakiejkolwiek formie. W tym fałszywych odniesień do ludobójstwa, czystek etnicznych, zniekształcania Holocaustu lub czegokolwiek innego, co rażąco przekracza granicę mowy nienawiści" - poinformował rzecznik prasowy studia.

