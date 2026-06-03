"Michael" w reżyserii Antoine'a Fuqua to biografia Michaela Jacksona, skupiająca się na okresie od dzieciństwa Króla Popu i jego pierwszych występów z zespołem Jackson 5 aż do koncertu na stadionie Wembley w 1988 roku.

Zmarłego w 2009 roku piosenkarza zagrał jego bratanek Jaafar Jackson. W pozostałych rolach wystąpili Miles Teller jako John Branca, menadżer gwiazdora, Mike Myers jako Walter Yetnikoff, szef wytwórni CBS Records, oraz Nia Long i Colman Domingo jako rodzice Jacksona.

"Michael" [trailer 2] materiały dystrybutora

"Michael". Ogromny sukces mimo słabych recenzji

Film spotkał się z chłodnym przyjęciem krytyków. Kiepskie recenzje nie przeszkodziły mu jednak w odniesieniu sukcesu kasowego. "Michael" zarobił na całym świecie ponad 851 milionów dolarów. Lepszy wynik osiągnęła tylko animacja "Super Mario Galaxy Film". Wiadomo, że biografia Króla Popu doczeka się sequela.

"Michael" już niedługo na VOD w Stanach Zjednoczonych

Wytwórnia Lionsgate ogłosiła, że "Michael" zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych na VOD już 9 czerwca 2026 roku. Film będzie dostępny do wypożyczenia lub zakupu. Jego wersja cyfrowa będzie wzbogacona o szereg dodatków, w tym krótki dokument o realizacji produkcji.

Film pojawi się na nośnikach fizycznych 14 lipca 2026 roku. Dotychczas nie podano, kiedy będzie dostępny na VOD w Polsce.



