"Other Mommy" hitem w amerykańskich kinach

Renesans horroru udowadnia nam, jak wiele mądrości i emocjonalnych rozterek kryją w sobie opowieści podszyte mrokiem i niepokojem. Dobra kinowa passa nowych przedstawicieli gatunku zdaje się nie mieć końca. Emocje jeszcze nie opadły po brawurowym debiucie Kane'a Parsonsa "Backrooms" i "Obsesji" Curry'ego Barkera, która stała się wielkim komercyjnym hitem, a do gry o najlepszy horror 2026 roku właśnie wchodzi kolejny mocny zawodnik.

Za oceanem zadebiutował w ten weekend horror "Other Mommy" z Jessicą Chastain w roli głównej. Film powstał w oparciu o książkę "Incidents Around the House" autorstwa Josha Malermana, z której twórcy zaczerpnęli główny wątek. Historia skupia się na małej dziewczynce imieniem Bela (Arabella Olivia Clark), której zmęczona i wypalona codziennymi obowiązkami matka Ursula (Jessica Chastain) przemienia się w potwora, który nawiedza ich dom. Na ekranie głównym bohaterkom towarzyszą Jay Duplass, Dichen Lachman, Arian Moayed, Karen Allen i Sean Kaufman.

Box-office: "Other Mommy" najpopularniejszym filmem weekendu

Dużą rolę w przyciągnięciu widzów do kin odegrał genialnie zmontowany, trzymający w napięciu zwiastun opublikowany na kanale Universal Pictures, który obejrzało już ponad 31 milionów osób. Internetowa popularność filmu znalazła swoje odzwierciedlenie w liczbie sprzedanych biletów.

Tylko w piątek "Other Mommy" zarobił 12,6 milionów dolarów po pokazach w 3365 amerykańskich kinach. Z tak wysokim wynikiem w dniu premiery film ma spore szanse, by znacznie przebić swoją wyjściową kwotę w budżecie, który wyniósł 19 milionów dolarów. Według prognoz Variety horror zarobi przez weekend co najmniej drugie tyle.

Widzowie go uwielbiają, krytycy nie mają litości

Mimo perspektywy komercyjnego sukcesu, krytycy nie pozostawili na "Other Mommy" suchej nitki. The Guardian przekonuje, że Jessica Chastain po raz kolejny występuje w roli, która zupełnie nie pasuje do jej warunków i przez to mocno odstaje od reżyserskiej konwencji. Zagraniczna prasa donosi, że film Roba Savage'a to jeden z najdziwniejszych obrazów tego roku, chybiony pod względem scenariusza, budowania napięcia i frustrującego tonu.

Podobne opinie przewijają się również w serwisie Rotten Tomatoes - film otrzymał tam zaledwie 18 proc. pozytywnych ocen od krytyków i 47 proc. od całej reszty widowni.

Nieprzychylne recenzje bynajmniej nie zniechęciły amerykańskich widzów, którzy tłumnie ruszyli w weekend do kinowych sali. Biorąc pod uwagę zbliżające się Halloween, już wkrótce "Other Mommy" przyciągnie przed ekrany widzów z całej reszty świata.

W Polsce film będzie miał premierę 23 października 2026 roku.