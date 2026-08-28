Kryminał z lat 80. w odświeżonej wersji. Obsada pęka w szwach od gwiazd

"Miami Vice '85": Danny Ramirez dołączył do obsady wyczekiwanego filmu

Nadchodząca produkcja będzie inspirowana odcinkiem pilotażowym "Policjantów z Miami" z 1984 roku. Za kamerą "Miami Vice '85" stanie Joseph Kosinski, twórca "Top Gun: Maverick" i "F1". Scenariusz napisał Dan Gilroy. Główne role zagrają Michael B. Jordan i Austin Butler, którzy wcielą się kolejno w detektywów Ricardo "Rico" Tubbsa i Jamesa "Sonny'ego" Crocketta. Niedawno informowaliśmy, że w produkcji zobaczymy również Camilę Morrone.

Teraz zagraniczne media poinformowały o kolejnym znanym nazwisku, które dołączyło do obsady. Mowa o Dannym Ramirezie znanym z seriali "The Last of Us", "Czarne lustro" czy filmów "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" i "Top Gun: Maverick". Na ten moment nie podano jeszcze informacji, kogo zagra.

Zdjęcia do filmu rozpoczną się już tej jesieni. Premiera jest planowana na 6 sierpnia 2027 roku.

"Policjanci z Miami": miliony widzów uwielbiały ten serial

"Policjanci z Miami" ("Miami Vice") to kultowy serial, który zadebiutował na małych ekranach w 1984 roku. Opowiadał o losach dwóch policjantów stojących na straży porządku w Miami. Głównych bohaterów zagrali Philip Michael Thomas i Don Johnson.

Produkcja czerpała garściami z kultury lat 80., a elementy jej ikonografii - stroje, sportowe samochody, muzyka - z czasem stały się ważniejsze od scenariuszy. Serial otrzymał dwa Złote Globy i dwie statuetki Emmy.

W 2006 roku Michael Mann, jeden z twórców telewizyjnej produkcji, wyreżyserował jej filmową wersję. W "Miami Vice" główne role zagrali Colin Farrell i Jamie Foxx. Niestety, film nie okazał się takim sukcesem jak jego pierwowzór. Przy budżecie 130 mln dolarów zarobił tylko 100 mln dolarów.

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