Królowa komedii romantycznych powraca. Kto zagra w jej nowym filmie?

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Nancy Meyers powraca po ponad dekadzie od swojego ostatniego filmu. Warner Bros przejął pieczę nad produkcją po wycofaniu się Netfliksa. Spekuluje się już o pierwszych nazwiskach w obsadzie.

Uśmiechnięta kobieta z ciemnymi włosami, ubrana w czarną bluzkę, na tle rozmytego, różowego tła. Widoczne zielone kolczyki i naszyjnik.
Penélope CruzStephane Cardinale - CorbisGetty Images

O tym, że Nancy Meyers nakręci nowy film, mówiono już pod koniec 2025 roku. Podczas sesji Q&A na temat filmu "Ojciec panny młodej" z 1991 roku zdradziła, że planuje rozpocząć prace nad nową produkcją w maju 2026 roku. Wówczas wiadomo było, że gwiazdą ma być nagrodzony Oscarem Kieran Culkin, a film ma trafić do kin, a nie na streaming.

    Co wiemy o nowym filmie Nancy Meyers?

    Portal Deadline donosi, że film został przejęty przez Warner Bros. Wcześniej miał powstać dla Netfliksa, ale gigant streamingowy nie zgodził się na zaproponowany budżet.

    W obsadzie filmu znaleźli się Penélope Cruz oraz Owen Wilson. Spekuluje się także o udziale Jude'a Lawa i Emmy Mackey. Studio wyznaczyło już datę premiery. Nowa produkcja Meyers ukaże się w kinach w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 2027 roku.

    Nancy Meyers ma napisać scenariusz i znalazła się wśród producentów razem z Iloną Herzberg. Producentką wykonawczą jest Diana Pokorny.

