W szkole Thornton nie uczył się najlepiej. Miał problemy z czytaniem, a większość nauczycieli nie chciała poświęcić mu dodatkowego czasu. "Prawdopodobnie miałbym dziś stwierdzoną dysleksję, ale w tamtych czasach mówiło się, że jesteś po prostu głupi" - wspominał. Choć książki nie były jego domeną, wyróżniał się w dwóch innych dziedzinach: muzyce i sporcie. Był gwiazdą lokalnej drużyny baseballowej i wokalistą kilku rockowych zespołów.

Do Los Angeles przybył jako 26-latek z marzeniem o wielkiej karierze. Zanim zdobył uznanie i stabilne zarobki, imał się różnych zawodów. Podczas wykonywania jednej z dorywczych prac spotkał legendarnego reżysera Billy'ego Wildera, który bezceremonialnie oznajmił mu, że nie ma urody i talentu do bycia aktorem. Mimo to zachęcił go do dalszego pisania scenariuszy. Przypadkowe spotkanie z twórcą "Pół żartem, pół serio" zainspirowało go, by na poważnie związać się z kinem.

"Blizny przeszłości". Przełom w karierze Billy’ego Boba Thorntona

Thornton zaczął pojawiać się w niewielkich rolach na małym i dużym ekranie pod koniec lat 80. XX wieku. Przełomem okazały się "Blizny przeszłości" z 1996 roku – pełnometrażowa adaptacja jego monodramu "Some Folks Call It a Sling Blade". Budżet filmu wyniósł niewiele ponad milion dolarów. Wytwórnia Miramax kupiła go za dziesięć milionów, co było wówczas rekordową ceną za dzieło niezależne.

Thornton wcielił się w niepełnosprawnego intelektualnie Karla, który wychodzi z ośrodka zamkniętego po dwudziestu pięciu latach. Wraca do swojego rodzinnego miasteczka, gdzie zaprzyjaźnia się z 12-letnim Frankiem. Gdy odkrywa, że matka chłopca jest w toksycznym związku, postanawia bronić swojego jedynego kumpla za wszelką cenę.

"Blizny przeszłości" okazały się niespodziewanym hitem. Film zarobił ponad 34 miliony dolarów oraz otrzymał nominacje do wielu prestiżowych nagród, w tym dwóch Oscarów – za role Thorntona i scenariusz adaptowany jego autorstwa. aktor zwyciężył w drugiej kategorii i tym samym wszedł do hollywoodzkiej pierwszej ligi. Dwa lata później był nominowany po raz kolejny – tym razem za drugoplanową rolę w thrillerze "Prosty plan".

Billy Bob Thornton i szybki ślub z Angeliną Jolie

Thornton stał się szybko ulubieńcem mediów tabloidowych i bohaterem wielu skandali. W 2000 roku aktor wziął ślub z młodszą od niego o niemal 20 lat Angeliną Jolie. Para poznała się na planie filmu "Zmęczenia materiału" Mike'a Newella, w którym zagrali małżeństwo. Pobrali się po dwóch miesiącach znajomości w kaplicy w Las Vegas. Ceremonia kosztowała ich 189 dolarów. "Wydaje mi się, że nie planowali tego z dużym wyprzedzeniem. Mam wrażenie, chociaż nie jestem pewny, że to była decyzja pod wpływem chwili. Sam nie spytałem ich, dlaczego to robią. Moim zadaniem było udzielenie im ślubu" - mówił kapelan dla tabloidu "Daily Mail".

Ich małżeństwo przetrwało trzy lata. "Dla mnie był to wspaniały czas" - wspominał Thornton w rozmowie z "HFPA in Conversation" z 2018 roku. "Angie jest wciąż moją przyjaciółką. Uważam ją za wspaniałą osobę i podziwiam, ile osiągnęła od tego czasu".

Dlaczego doszło więc do rozstania? "Mieliśmy różne style życia. Ona działa globalnie, a ja mam agorafobię. To chyba jedyna przyczyna, przez którą nie jesteśmy wciąż razem. Oboje chcieliśmy iść inną ścieżką w życiu". Dodał, że Jolie była wtedy szalona, ale media przesadzały, pisząc o jej kolejnych ekscesach.

Billy Bob Thornton. Przed ślubem nie zakończył poprzedniego związku

Thornton porzucił dla młodszej aktorki Laurę Dern, z którą spotykał się od ponad dwóch lat. Poznali się na planie serialu "Ellen" w 1997 roku, w którym wystąpili gościnnie. Dern była świeżo po rozstaniu z Jeffem Goldblumem. On niedawno otrzymał Oscar za "Blizny przeszłości" oraz zakończył pięcioletnie małżeństwo z Pietrą Dawn Cherniak. Dern była uznaną aktorką, stroniąca od medialnego szumu. Thornton uchodził za króla skandali. Wbrew wszystkiemu tworzyli zgodny i spokojny związek.

I wtedy aktor otrzymał rolę w "Zmęczeniu materiału". "Wyjechałam na chwilę na plan filmowy, kiedy mnie nie było, mój chłopak się ożenił i nigdy więcej do mnie nie odezwał" - mówiła aktorka po latach w rozmowie z magazynem "Talk". O ślubie partnera z Jolie dowiedziała się od osoby postronnej. "To było jak nagła śmierć. Nie pojawiło się słowo wyjaśnienia, czy zakończenia" - kontynuowała.

Billy Bob Thornton. Z kina do telewizji

W ostatnich latach Thorntona możemy oglądać przede wszystkim na małym ekranie. Rola Lorne’a Malvo, demonicznego zabójcy z pierwszego sezonu serialu antologicznego "Fargo", przyniosła mu Złoty Glob. Drugi otrzymał za serial dramatyczny "Walka z Goliatem". Zagrał w nim zhańbionego adwokata próbującego doprowadzić do upadku kancelarii, którą sam pomógł założyć.

Thornton wystąpił także w "1883", prequelu popularnego "Yellowstone". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w serialu "Landman: Negocjator", skupiającym się na wydobywcach ropy w Teksasie. Otrzymał za niego siódmą w swej karierze nominację do Złotego Globu.